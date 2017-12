Freier Träger will Kita neben Klinik bauen

LR Fürstenwalde

Grünheide (mw) Grünheide muss die dringend benötigte, neue Kita nicht unbedingt selbst bauen. Es sei gelungen, einen freien Träger zu finden, der bereit wäre, auf dem Gelände neben der Median Klinik eine Kita mit 70 Plätzen zu errichten, teilt Bürgermeister Arne Christiani mit. Am Dienstag wolle sich der Träger in der gemeinsamen Sondersitzung von Ortsbeirat und Bauausschuss vorstellen. Laut Tagesordnung wird dann auch darüber beraten, ob die Gemeinde ihm das Grundstück in Erbbaurecht überlassen solle. Dafür muss die Gemeinde die Fläche aber zunächst der Median Klinik abkaufen. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Gemeindevertreter bereits. Die Sitzung beginnt 18.30 Uhr im Rathaus. Weiteres Thema ist das Projekt "Hotel am Peetzsee mit Bürgersaal und Sommergarten".