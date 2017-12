Backpremiere mit Opa

Lisa Mahlke

Heinersdorf (MOZ) Die Advents- und Weihnachtszeit spricht die menschlichen Sinne besonders an: Funkelnde Lichter, würzige Gerüche und vertraute Klänge. Besonders aber verbindet man Weihnachten mit Leckereien, die es nur einmal im Jahr gibt. Die MOZ stellt in einer Serie vor, wie vielfältig Weihnachten schmeckt.

"Wenn jemand Probleme mit dem Smartphone hat, helfe ich sofort", sagt Wilfried Pioch, um zu verdeutlichen, dass er mit Kochen und Backen eigentlich nicht viel am Hut hat, sich eher mit Elektronik auskennt. Und doch ist der Fürstenwalder mit seiner Enkelin Helene Pink ins Friedenshaus nach Heinersdorf gekommen, um zum ersten Mal mit ihr Plätzchen zu backen. Der Jugendclub Heinersdorf und das Eine-Welt-Projekt des Evangelischen Kirchenkreises Oderland-Spree luden kürzlich dazu ein.

"Das hätte ich früher nie gedacht, dass ich mal so ein Faible für Kinder habe", sagt Pioch. Der 68-Jährige nippt an seinem Kaffee und schaut seiner Enkelin beim Ausrollen des Teiges zu. Wenn etwas mit den Enkeln ansteht, lasse er alle anderen Termine sausen - und sich sogar zum Backen hinreißen. Der siebenjährigen Helene jedenfalls macht es Spaß. "Opa, ist der Teig dünn genug?", fragt sie ihren Großvater. Der begutachtet diesen: "Ein bisschen dünner. Roll noch einmal drüber."

Das Ausrollen ist am schwierigsten, sagt Helene. Aber es mache Spaß, die Plätzchen mit Streuseln und bunten Perlen zu verzieren. Als Ausstechformen gefallen ihr die Herzen und Tannenbäume am besten. "Letztes Jahr haben wir in der Schule gebacken", erzählt sie. Unterricht mache zwar Spaß, aber noch besser sei Backen. Opa Wilfried schmecken Helenes Plätzchen. "Soll ich deiner Mama ein Bild rüberschicken?", fragt er sie und zückt das Smartphone.

