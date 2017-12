Finale für "Mobil bis ins Alter"

LR EIH

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mobil sein und mobil bleiben - das wünschen sich viele Menschen für ihr Alter. Alle, die sicher mobil sein wollen, lädt das Eisenhüttenstädter Stadtteilbüro "offis" am Busbahnhof am 12. Dezember, 16 Uhr zum diesjährigen Jahresabschluss der Veranstaltungsreihe "Mobil bis ins Alter" ein.

Überschrieben ist das letzte Treffen in diesem Jahr mit der Frage: Verhalten Sie sich richtig im Straßenverkehr? Gut, wer sich da auskennt. In einer kleinen Quizrunde können die Schulungsteilnehmer an diesem Nachmittag ihr Wissen rund um den Straßenverkehr testen und auffrischen. Am Ende der Veranstaltung wird die regelmäßige Teilnahme an diesem Schulungsangebot belohnt und ein vom Traditionsgeschäft Felscher in der Lindenallee gesponserter Einkaufsgutschein ausgelost.

Rückfragen und Anmeldung unter Tel. 03364 280840