Mixdorfer Tänzer im Musicalfieber

Frank Groneberg

Mixdorf/Frankfurt (MOZ) Sie hat eine fast 20 Jahre alte Tradition und ist in diesem Jahr doch etwas völlig Neues, und das sogar in zweifacher Hinsicht: die große Weihnachtsgala des "Mixdorfer Schlaubegetümmels". Zum 18. Mal lädt der Tanzsportverein aus dem Schlaubetal bereits zu seiner Gala ein. Zum ersten Mal aber findet diese nicht im Schlaubetal, sondern in der Messehalle 2 in Frankfurt statt. Und ebenfalls zum ersten Mal haben die Mädchen und Jungen nicht einfach nur ein schönes Nummernprogramm mit verschiedenen Tanzdarbietungen, sondern ein richtiges Musical einstudiert. Letzteres bedeutet für die 72 Kinder und Jugendlichen vor allem: Sie werden auf der Bühne nicht nur tanzen, sondern auch singen. Und zwölf von ihnen machen das sogar in Rollen als Solisten.

Zumindest für Antje Kloß, Leiterin des Vereins, ist das Singen auf einer Bühne kein Neuland. "Ich habe früher in Brieskow-Finkenheerd in einer Band Gitarre gespielt, die hieß ,Primus', und dort auch gesungen", verrät sie. Das sei zwar schon eine Weile her, aber: "Die Erfahrungen von vor 30 Jahren konnte ich jetzt einbringen." Doch damit allein lassen sich aus leidenschaftlichen Tänzern natürlich noch keine guten Musicalsänger formen. Und deshalb hat sich Antje Kloß, die auch Regie führt, Unterstützung geholt zum einen bei Burkhard Koller. Der Frankfurter arbeitet am Berliner Theater des Westens, kümmert sich um die Technik und hat mit den Solisten Einzelproben durchgeführt. Zum anderen bekamen die Kinder und Jugendlichen Gesangsunterricht bei Irene Stemmler in der Frankfurter Musikschule. "Die beiden haben uns wirklich sehr unterstützt", ist Antje Kloß dankbar. "Und mit vielen Zusatzproben haben wir auch alles gut hinbekommen. Im Chor kann ja ohnehin fast jeder Mensch singen, auch unsere Tänzer, und ich finde, unsere Solisten machen ihre Sache wirklich sehr gut."

Im Kindermusical "Prinz Owi lernt König" erzählt das "Mixdorfer Schlaubegetümmel" die Geschichte eines verwöhnten kleinen Prinzen, der jeden Monat Weihnachten feiern und Geschenke haben möchte. Irgendwann platzt seiner Mutter der Kragen und sie schickt ihn auf eine Bildungsreise, auf der so mancherlei schiefgeht.

Die Kinder, Jugendlichen und ein 55 Jahre alter Mann, der einen Scheich spielt, proben buchstäblich bis zur letzten Stunde. Die erste Durchlaufprobe fand Sonnabend in Fünfeichen statt. Die erste Probe in der Messehalle gab es am Mittwoch. Und es folgen noch zwei Generalproben: eine am Freitag und eine am Sonnabendvormittag. Für die jungen Darsteller "ist das natürlich anstrengend", räumt Antje Kloß ein, "aber wir machen das jedes Jahr so und einmal im Jahr ist das ja ein schöner Höhepunkt für uns alle".

Frankfurt, Messehalle 2; Sonnabend: 15 Uhr und 19 Uhr, Sonntag: 15 Uhr; Karten: 10 Euro, bis 16 Jahre 6 Euro, Verkauf: Tages- und Abendkasse; Reservierungen: Telefon 0152 54745537