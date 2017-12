Bundesstraße 112 ist wieder offen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (ja) Nun ist sie nach einiger Verspätung doch früher frei als zunächst angekündigt: Auf der Bundesstraße 112 , Ortsausgang Eisenhüttenstadt, herrscht seit Mittwochmittag wieder freie Fahrt. Die Baumaßnahmen des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg seien nun abgeschlossen, teilte die Stadtverwaltung am Vormittag für viele doch überraschend mit.

"Die Verkehrsfreigabe kann ab 12 Uhr erfolgen", hieß es. Mit der Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA) an der Kreuzung Grubenbahnstraße/Müllroser Straße/Straße 16 sei die LSA-Steuerung komplett überarbeitet worden. An dem Knoten seien jetzt alle Fahrrelationen zulässig. "Bisher war aus Fahrtrichtung Eisenhüttenstadt kommend das Linkseinbiegen in die Müllroser Straße nicht möglich", schreibt Jörg Slupecki, Bereichsleiter Sicherheit und Ordnung. In Bezug auf die Radverkehrsführung haben sich ihm zufolge ebenfalls Änderungen ergeben. Der Radverkehr in der Müllroser Straße wird jetzt auch im Knotenpunktbereich auf die Fahrbahn geführt und gemeinsam mit dem Kfz-Verkehr signalisiert. Radfahrer aus der Straße 16 haben zum Überqueren der B 112 ein dreifeldiges Radsignal erhalten.

In der Vorwoche hatten Stadt und Polizei gegen eine Freigabe der B 112 gestimmt, weil die Ampelanlage noch nicht funktionstüchtig war. Zunächst hieß es au dem Landesbetrieb die fehlenden Teile würden erst in der kommenden Woche geliefert.