Jörg Kühl

Beeskow (lit) Wie man seine Schuhe richtig putzt, das haben Zweitklässler der Grundschule an der Stadtmauer am Mittwoch im Rahmen der Adventstürchen-Aktion im Schuhhaus Woick gelernt. Bewaffnet mit einem Schwämmchen machten sie sich angeleitet von Inhaberin Nadja Mocker an ihre Schuhe. Das Ergebnis: blitzeblanke Treter. "Imprägnieren ist wichtig, dann ist der Schuh vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt", gab Matthias Mocker mit auf den Weg.

Nach getaner Arbeit hatten die Mitarbeiter für die Kinder noch eine Überraschung parat. Für alle gab es Schokolade vom Nikolaus. Und auch Kunden konnten sich etwas Süßes mitnehmen.

Hinter dem heutigen Adventstürchen verbirgt sich der Verein Beeskomm. Von 9 bis 18 Uhr können in den Räumlichkeiten in der Bodelschwingh Str. 2/3 Plätzchen gebacken und kleine Gestecke gebastelt werden. Dazu werden alkoholfreier Glühwein, Kekse und Waffeln gegen Spende angeboten.