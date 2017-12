Markt in Opalenica besucht

LR Bee

Storkow/Opalenica (bs) Der Storkower Weihnachtsmarkt wirft seit Mittwoch seine Schatten voraus. Auf dem Marktplatz begannen die ersten Schausteller und Verkäufer mit dem Aufbau ihrer Stände. Eröffnet wird der Markt am Freitag um 18 Uhr mit einem musikalischen Glühweinabend. Am Sonnabend und Sonntag geht es dann jeweils schon um 12 Uhr los. Programm gibt es außerdem auch auf dem Burghof.

Unterdessen hat am vergangenen Wochenende eine Delegation aus Storkow den Weihnachtsmarkt in der polnischen Partnerstadt Opalenica besucht. Gemeinsam mit der anderen deutschen Partnerstadt der Polen, Königslutter, gestalteten die Storkower Vertreter einen Stand mit regionalen Produkten. Das teilte die Storkower Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig zog ein positives Fazit des Besuches. "Wir haben neue Freundschaften auf den Weg gebracht und alte Freundschaften gepflegt", sagte sie. Der Markt in Opalenica fand zum dritten Mal statt.