2400 Kommentare zum neuen Windplan

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Rund 2400 Stellungnahmen zum dritten Entwurf des sachlichen Teilregionalplans Windkraft sind bei der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree eingegangen. 716 davon seien positive Kommentare, 1237 Stellungnahmen setzen sich kritisch mit der Windkraft-Planung in der Region auseinander. 2188 Stellungnahmen stammen von Privatpersonen, 66 von Windkraft-Unternehmen.

Diese Zahlen nannte der Leiter der Regionalen Planungsstelle, Wolfgang Rump auf der jüngsten Regionalversammlung in Frankfurt. Die Planungsregion umfasst die Landkreise Märkisch Oderland und Oder-Spree sowie die Stadt Frankfurt (Oder). Auf der Fläche von etwa 456 000 Hektar leben rund 440 000 Einwohner.

Der Entwurf, der vom 1. März bis 9. Juni öffentlich ausgelegt worden war, beinhaltet nach derzeitigem Stand 33 Windkraft-Eignungsgebiete mit einer Gesamtfläche von 7378 Hektar. Das sind 1,6 Prozent der Fläche der Planungsregion. Somit werden 98,4 Prozent der Fläche ausgeschlossen.

Laut der Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg aus dem Jahr 2012 sollen bis 2030 insgesamt 2,0 Prozent der Fläche des Bundeslandes für alternative Energieformen genutzt werden.

Der derzeit gültige Teilregionalplan Windkraft für die Planungsregion Oderland-Spree aus dem Jahr 2004 beinhaltet eine Windkraft-Fläche von rund 4200 Hektar. Das entspricht einer Flächenquote von 0,9 Prozent.

Laut Rump sieht sich die Regionale Planungsstelle in der Pflicht, zwischen den Interessen der Windkraftinvestoren und Flächeneigentümer auf der einen Seite und den Interessen der nicht unmittelbar begünstigten Bevölkerung zu vermitteln. Immerhin stünden 235 000 Hektar, das ist etwas mehr als die Hälfte der Gesamtfläche der Planungsregion, prinzipiell als Potentialfläche für Windkraft bereit.

Die RPG habe in den drei Entwürfen seit 2012 die vorgeschlagene Fläche der Windeignungsgebiete immer mehr eingegrenzt. 2012 waren es im ersten Entwurf noch rund 10 000 Hektar (2,1 Prozent der Fläche), 2016, beim zweiten Entwurf noch rund 7600 Hektar (1,7 Prozent). Am Ende gelte es, einen Plan zu erarbeiten, der rechtlich Bestand hat.

Auch wenn in dem aktuellen Entwurf die Windeignungsfläche insgesamt nochmals auf 1,6 Prozent (7378 Hektar) abgesenkt wurde, so sieht die Regionalplanung für die Region Oderland-Spree dennoch ein Plus an Windkraft-Eignungsgebieten vor: Gegenüber dem geltenden Plan sind es rund 3100 Hektar mehr. Dies sorgt in einigen Regionen für Protest. So in Mixdorf-Schneeberg, wo viele Menschen gegen die Windeignungsgebiete (WEG) 50 und 61 kämpfen. In Vierlinden gibt es Protest gegen WEG 39, Hoppegarten steht mit WEG 51 auf Kriegsfuß, Neubrück wehrt sich gegen WEG 56 und Fünfeichen hat WEG 38 im Visier. Der nächste Verfahrensschritt ist laut Rump die Formulierung der Abwägungs-Vorschläge. Falls sich daraus erheblicher Veränderungsbedarf ergibt, könnte ein vierter Entwurf des sachlichen Teilflächennutzungsplans Windkraft notwendig werden. Falls nicht, könnte im kommenden Jahr bereits der Satzungsentwurf für den neuen Teilflächennutzungsplan erarbeitet werden.