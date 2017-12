Wie steht es um den Berliner Wald? 

Berlin (dpa) Wetterextreme, Stickstoffe aus Verkehr und Landwirtschaft, Schädlinge: Viele verschiedene Faktoren können Bäumen zusetzen.

Wie sich der Berliner Wald zuletzt entwickelt hat, ist nun wieder nachzulesen. Den Waldzustandsbericht 2017 präsentiert Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) am Donnerstag (14.30 Uhr). Mit Hilfe von Stichproben wird der Zustand des Waldes seit 1991 beobachtet. Im vergangenen Jahr hieß es, Berlins Wälder seien so gesund wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Waldfläche mit deutlichen Schäden sank auf elf Prozent. Auch in den Jahren zuvor hatte sich der Zustand relativ kontinuierlich verbessert. Wälder bedecken nach Angaben der Umweltverwaltung fast ein Fünftel (18 Prozent) der Stadtfläche.