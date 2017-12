Kein Platz für den Zirkus

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Nach der Ansiedlung von Woolworth und Medimax beim Einkaufszentrum Reiz in Neuruppin werden Zirkusse einen Bogen um die Stadt machen müssen. Die Fläche neben McDonald's wird nämlich bebaut. Ersatz gibt es zwar - aber nur auf dem Papier.

Bislang hatten Zirkusse auf der grünen Wiese neben dem Fastfood-Restaurant am Reiz-Parkplatz einen festen Standplatz. Doch genau dort entstehen im kommenden Jahr Bauten (RA berichtete). Eine echte Alternative dazu ist nicht wirklich vorhanden, wie Neuruppins Baudezernent Arne Krohn am Montagabend im Haupt- und Finanzausschuss auf Nachfrage von Nico Ruhle (SPD) einräumte.

"Wir haben eine städtische Festwiese im Flächennutzungsplan", erklärte Krohn. Dieser weist ein Areal im südöstlichsten Zipfel des ehemaligen Flugplatzes am Kreisverkehr an der Ecke Wittstocker Allee/Bad-Kreuznach-Ring für eine solche Nutzung aus.

Doch Schaustellern, die die Stadt besuchen wollen, dürfte das wenig helfen. "Die Fläche ist nicht nutzbar", berichtete Krohn. Und das wird offenbar auch noch einen ganze Weile so bleiben. Abgesehen davon, dass es dort bislang gar keine Parkmöglichkeiten gibt, ist das Areal auch grundsätzlich noch gar nicht erschlossen. Noch schwerwiegender ist aber die ehemalige Nutzung als Militärfläche. So müsste dort zuerst geschaut werden, ob das Gebiet mit Kampfmitteln belastet ist.

Dafür gibt es aber bislang weder Kostenschätzungen noch einen Zeitplan. "Im Rahmen der anstehenden Aufgaben hat in der letzten Zeit das Thema städtische Festwiese eine eher untergeordnete Rolle gespielt", so Baudezernent Krohn auf Nachfrage. Er regte daher am Montag an, in der Grünflächensatzung der Stadt, die derzeit erarbeitet wird, eine Option für den Zirkus offenzuhalten. Ruhle sieht indessen eine weitere Chance durch einen neuen Standort. Die SPD hatte schon vor Jahren ein Wildtierverbot für Zirkusse in Neuruppin gefordert. Das lässt sich aber nur dann durchsetzen, wenn es sich bei den Standorten auch um städtische Flächen handelt. Es steht aber zu vermuten, dass ohnehin viel Zeit vergehen wird, bis eine dauerhafte Lösung bei der Standortsuche für Zirkusse gefunden ist. Krohn jedenfalls sieht dabei keinen Grund zur Eile. Für Großveranstaltungen wie dem Martinimarkt stehe auch die Innenstadt zur Verfügung. Dadurch würde das Stadtzentrum auch stärker belebt als durch eine dezentral gelegene Festwiese. "Auch für Zirkusse würde die Möglichkeit bestehen, in der Innenstadt, zum Beispiel auf dem Braschplatz, zu gastieren", so Krohn.