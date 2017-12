Einbrecher bis nach Berlin verfolgt

Mandy Oys

Velten/Berlin (OGA) Bis nach Berlin verfolgten Hennigsdorfer Polizisten Mittwochnacht Einbrecher, die in ein Industriegebäude an der Veltener Kanalstraße eingestiegen waren. Einem Polizisten, der auf dem Heimweg war, kam ein Auto verdächtig vor, woraufhin er seine Kollegen verständigte. Der Ford Galaxy war ohne Licht aus einem Gebüsch gefahren und offensichtlich schwer beladen, berichtet Toralf Reinhardt von der Polizeidirektion Nord am Morgen danach.

Die verständigten Kollegen verfolgten die Täter über die A 111 bis zur Seidelstraße. Dort verloren sie den Galaxy, der Funkwagen geriet an einen Bordstein. Die mutmaßlichen Diebe hatte einen Unfall ausgelöst, bei dem ein Unbeteiligter verletzt wurde. Um nicht selbst auf das Unfallauto aufzufahren, wich die Streife aus.

Einen der mutmaßlichen Einbrecher konnten die Beamten dennoch festnehmen. Der 21-jährige Mann vom Balkan, wie Reinhardt sagte, versuchte, zu Fuß zu fliehen. Der oder die Komplizen setzten ihre Flucht im Auto fort - mit der Beute. Reinhardt zufolge wurden hochwertige Elektrogeräte im Wert von 15 000 Euro aus dem Veltener Industriegebäude gestohlen.