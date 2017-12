Fairplay-Tour macht in Schwedt Station

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Die Fairplay-Soccer-Tour wird am 1. März 2018 zum dritten Mal in der Oderstadt Station machen. Erstmals vor- und nachmittags werden in der Neue-Zeit-Sporthalle Turniere in insgesamt vier Altersklassen ausgetragen, die als Qualifikation zum Landesfinale im Tropical Island dienen.

Der ehemalige Fußball-Profi René Tretschok, 1997 mit Borussia Dortmund ChampionsLeague-Gewinner und nun seit mehreren Jahren Fairplay-Botschafter der Deutschen Soccer-Liga, verteilte gleich doppeltes Lob: An die Tour insgesamt, die sich von 2010 mit deutschlandweit rund 3000 Teilnehmern zu einem sportlichen Massen-Event entwickelt habe, an dem 2017 rund 20 000 Jungen und Mädchen teilnahmen. Und er würdigte die herausragende Zusammenarbeit mit Sportlehrer Uwe Neugebauer-Wallura vom Gauß-Gymnasium, das nicht zufällig im Juni dieses Jahres für ihr großes Engagement einen Tag lang die Water-Soccer-Anlage auf ihrem Schulhof nutzen durfte. Zudem hob Tretschok die Stadtsparkasse Schwedt als zuverlässigen Partner hervor.

All dies zusammen werde am 1. März 2018 wieder zu einem großen Soccer-Tag in der Oderstadt beitragen, ist sich Neugebauer-Wallura sicher. "Hauptmotivation ist ein geiles Turnier und viel Spaß", äußert er wohl im Sinne der vielen jungen Teilnehmer. Persönliche Zielsetzung nach mehr als 50 Teams vor zwei Jahren wäre, diesmal ein dreistelliges Aufgebot zu erreichen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn es gibt eine Neuerung: Die jüngeren Altersklassen 6 bis 10 und 11 bis 13 werden als hoffentlich große Schul-Events am Vormittag ihre Turniere austragen, ab 13 Uhr greifen dann die Jugendlichen und Erwachsenen ein. Drei oder vier Courts werden in der Halle aufgebaut sein, für Jungen und Mädchen gibt es in allen Altersklassen getrennte Wertungen. Die jeweils besten drei Mannschaften pro Altersklasse qualifizieren sich für das Landesfinale.

An alle Schulen sind jetzt bereits die Ausschreibungen verschickt worden. Uwe Neugebauer-Wallura wirbt mit einem besonderen Angebot um die Teilnahme durch Schüler von außerhalb Schwedts: "Wir können den Transport zum Turnier finanzieren", informiert er als regionaler Schulsport-Koordinator, was bei René Tretschok großes Erstaunen hervorruft. "Das haben wir bisher noch nie erlebt - Spitze!"

Dieses Jahr gibt es dann noch eine ganz große Motivation: "Das Bundesfinale auf Rügen wird im Jahr der Fußball-WM erstmals auch als Soccer-WM mit Startern aus 17 Nationen durchgeführt, was wir gern unterstützen", sagt Sascha Seidel von der Firma Mastercard. Er stellt auch noch einmal den Fairness-Charakter der Tour heraus: "Wir sind sensationell begeistert nach dem ersten Jahr unseres Engagements, vor allem vom Team-Gedanken."