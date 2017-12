Zwei Uckermark-Teams schaffen Aufstieg

Susanne Johs

Schwedt (MOZ) Den ersten Spieltag in der Landesvorrunde der U-12-Volleyballerinnen konnten die jeweils ersten Mannschaften des TSV Blau-Weiß Schwedt und des VC Angermünde in der zweithöchsten Leistungsgruppe B erfolgreich bestreiten. Staffel B bedeutet die Einordnung auf die Plätze 6 bis 10 im Land - der Aufstieg ins Spitzenquintett wurde von den Uckermärkerinnen angestrebt - eine schwierige, aber machbare Aufgabe, wie sich am Ende herausstellte.

Im Auftaktspiel gegen Schulzendorf hatten die Blau-Weißen (im Team mit Darlyn Krahn, Luisa Zibell und Alexandra Johs) erst ihre große Nervosität zu bekämpfen. Der erste Satz ging mit 15:7 an die Gäste. Im zweiten Abschnitt konnte die Eigenfehlerquote dann deutlich gesenkt werden - Resultat war ein 15:9-Erfolg. Auch der dritte Satz begann vielversprechend, doch bei einer 11:6-Führung riss der Spielfaden, die Gäste glichen aus. Beim 14:13 hatten die TSV-Mädchen den ersten Satzball, nutzen konnten sie schließlich erst den fünften zum 19:17-Sieg. Der VCA war mit einem sicheren 15:7/15:11 gegen Grün-Weiß Erkner gestartet.

Die Randberlinerinnen waren nun der nächste Schwedter Kontrahent. Auch hier gab es vom Gast wenig Gegenwehr (15:5/ 15:4). Die Angermünderinnen gaben ihrerseits gegen Schul-zendorf ebenfalls einen Satz ab (15:11/15:17/15:6). Spannend wurde es dann im Match Blau-Weiß gegen Einheit Zepernick II. Nachdem jedes Team einen Satz gewonnen hatte (15:11/14:16), entschied abermals ein Tie-Break: Dem Sieger winkte der Aufstieg in die A-Gruppe. Mit 5:0 ging Schwedt schnell in Führung, was erheblich dazu beitrug, die Nervosität abzubauen. Die Führung wurde bis zum Ende nicht mehr abgegeben (15:12). Der VCA schaffte danach ein klares 15:8/15:8 gegen Zepernick II.

Das Uckermark-Derby wurde nun für beide Teams zur Formsache. Die Gäste gewannen mit 15:7 und 15:12 und gehören zusammen mit dem TSV sowie SC Potsdam I, SF Brandenburg und Blau-Weiß Brandenburg zur stärksten Gruppe beim zweiten Vorrundenturnier.

Blau-Weiß II konnte die Erwartungen nicht erfüllen, aber ohne Wechselspielerin ist eine stabile Leistung, gerade bei Kindern, kaum zu erwarten. Für Kiara Köbke und Emily Heidemann gingen - trotz starken Willens und ordentlicher Leistung - alle Spiele verloren. Auch Angermünde II muss beim nächsten Turnier in der F-Gruppe starten.