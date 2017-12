Je acht Teams für Endrunden qualifiziert

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Die Hallenfußball-Meisterschaften der Uckermark werden bei den E- bis C-Junioren in diesem Winter erstmals nach einem anderen Reglement absolviert. Zunächst ermitteln ausschließlich die Kreisliga-Teams ihre Titelgewinner, es folgen zusätzliche Qualifikationsturniere für die Landesvorrunden.

204 Treffer sind an zwei Mammut-Turniertagen des zurückliegenden Wochenendes bei den E- und D-Junioren-Vorrunden erzielt worden - 110 bei den 9- und 10-Jährigen, bei denen insgesamt 18 Mannschaften in drei Gruppen und somit 45 Partien die acht Endrundenstarter ermittelten, sowie 94 tags darauf bei den D-Junioren, bei denen sich jeder zweite der 16 Vorrunden-Teilnehmer nach 35 absolvierten Begegnungen die Möglichkeit erhielt, in wenigen Tagen die Meisterschaft für sich zu entscheiden.

Bei den E-Junioren kamen zwei Mannschaften komplett ungeschoren durch die Turniere: Der Angermünder FC gewann in Staffel A seine fünf Partien sogar gänzlich ohne Gegentreffer. Den höchsten Sieg der Gruppe landete allerdings Rot-Weiß Prenzlau D1 beim 7:0 gegen den Dedelower SV. Neben dem AFC und den Kreisstädtern buchte auch SpG Schönow/Passow aus dieser Staffel das Endrundenticket.

15 Punkte hatte auch der VfB Gramzow nach seinen 15 Spielen der C-Staffel auf dem Konto. Da sich die fünf anderen Teams häufig gegenseitig die Punkte weg nahmen, konnte sich nur noch der zweitplatzierte FC Schwedt E2 für die Endrunde qualifizieren. Das Feld wird durch drei Mannschaften aus der B-Staffel komplettiert: SpG Lunow/Oderberg und Blau-Weiß Prenzlau E2 erspielten jeweils zehn Zähler, Blau-Weiß Gartz E2 profitierte vom hauchdünn besten Torverhältnis unter drei Mannschaften mit sieben Punkten (komplette Tabellen: Seite 23).

Bei den D-Junioren zeigte sich die A-Staffel in guter Schusslaune (54 Treffer in 15 Partien), ehe in den Gruppen B (24) und vor allem C (16) danach Magerkost angesagt war. Auf eine "weiße Weste" konnte letztlich nur der Gewinner der Gruppe B, die Spielgemeinschaft Schönow/Passow, verweisen, die ihre vier Partien ohne Gegentreffer jeweils siegreich bestritt. Dies wiederum hatte zur Folge, dass aus dieser Staffel lediglich noch Rot-Weiß Prenzlau D1 das Endrundenticket buchte. Aus den anderen beiden Vorrundengruppen darf sich jeweils ein Trio auf die Titel-entscheidung vorbereiten. Die A-Staffel wurde nach vier Siegen und einem Remis von Victoria Templin D2 vor dem VfB Gramzow und dem Penkuner SV gewonnen. Die Templiner waren mit 16 Toren auch die erfolgreichste Mannschaft bei den 11- und 12-Jährigen. Besonders eng ging es an der Spitze der C-Gruppe zu, in der letztlich der VfL Vierraden mit dem spartanischen Torverhältnis von 3:1, aber acht Punkten vorn lag und den Kerkower SC sowie SpG Casekow/Gartz (jeweils 7) auf die nächsten Plätze verwies, während sich die beiden abgeschlagenen Schwedter Vertretungen (FC E2 und City) jeweils zweimal mit einer Punkteteilung zufrieden geben mussten.

Am bevorstehenden Sonnabend (E-Junioren) und Sonntag (D) werden erneut in der Schwedter Neue-Zeit-Halle in Achter-Turnierfeldern die Kreisliga-Hallenchampions ermittelt. Eine Woche später - jeweils am 16. Dezember - kommt es dann zu den Qualifikationsturnieren zur Landesvorrunde. Dann greifen die uckermärkischen Landesligisten mit ins Geschehen ein: FC Schwedt, Angermünder FC und Victoria Templin bei den 11- und 12-Jährigen sowie FC Schwedt und Victoria Templin bei den 9- und 10-Jährigen.