Einheit-Bubis rocken die Halle

Britta Gallrein

Wandlitz (MOZ) Die besten Nachwuchs-Hallenkicker-Teams im Fußballkreis Oberhavel-Barnim sind ermittelt. Dabei gab es aus Sicht der Barnimer Mannschaften einige erfreuliche Überraschungen.

"Aus Barnimer Sicht ist es erfreulich, dass sich die Barnimer Teams im Gegensatz zum vergangenen Jahr diesmal ganz gut auch vorne platziert haben", sagt Gören Zempel, der stellvertretende Vorsitzende im Jugendausschuss und verantwortlich für die Futsal-Hallen-Kreismeisterschaft.

Qualifiziert hatten sich für die Hallenkreismeisterschaft der Junioren die sechs ersten Kreisliga-teams. Lediglich der FSV Schorfheide Joachimsthal und Fortuna Britz hatten die Teilnahme zurückgezogen, so dass die siebten der Tabelle nachrutschen konnten. "Ich finde es auch nicht so schön, dass nur die Kreisliga-Teams dabei sind und nicht die aus den Kreisklassen", sagt Göran Zempel. "Aber alles andere würde den Rahmen sprengen. Es gibt ja so viele Jugend-Teams, das könnten wir nicht mehr absichern, weder mit Schiedsrichtern noch mit Helfern."

So standen sich in der Wandlitzer Sporthalle die Teams gegenüber, die sich aus der Kreisliga kennen. 18 Mannschaften waren insgesamt am Start. Hierbei bekamen die zahlreichen Zuschauer und Verantwortlichen des Fußballkreises in der gut besuchten Wandlitzer Sporthalle absolut sehenswerten Hallenfußball auf einem hohen Niveau geboten. "Alle Teilnehmer haben keine Zweifel aufkommen lassen, dass sie vollkommen zurecht in die Finalspiele eingezogen sind", lobt der Jugendausschuss-Vorsitzende Alfred Gebhardt.

Bei den C-Junioren war aus dem Barnim lediglich das Team der SG Ahrensfelde/Blumberg für dem Barnim am Start. Die Fünften der Kreisliga belegten am Ende einen guten Platz vier.

Besonders erfreulich war das Abschneiden der D-Junioren. Hier konnten sich mit dem FSV Lok Eberswalde II und Preussen Eberswalde II gleich zwei Barnimer an die Spitze setzen. "Die Ergebnisse zeigen, dass sich die gute Arbeit, die auch in den zweiten Mannschaften geleistet wird, auszahlt", freut sich Göran Zempel. Und Preussen kann besonders stolz auf seine D2 sein, denn die qualifizierte sich auch auf Landesebene für die nächste Runde.

Eine besondere Überraschung gab es bei den E-Junioren. Hier konnte sich Einheit Zepernick II den Kreismeistertitel sichern. "Die haben aber auch wirklich sehr guten Fußball gespielt. Und das, obwohl sie sich eben nicht mit Spielern aus ihrem ersten Landesliga-Team verstärkt haben", berichtet Göran Zempel. Am Wochenende in Kremmen konnte sich allerdings auch Zepernick II nicht für die nächste Runde im Landesausscheid qualifizieren. "Aber das ist auch schwer, als Kreis-Team gegen die ganzen Landes-Teams zu bestehen", weiß Zempel.