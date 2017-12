Veltenerin warnt vor neuer Abzocke

Roland Becker

Velten (HGA) Eigentlich müssten spätestens seit Dienstag auf Beate Weinerts Konto 126 000 Euro liegen. Eigentlich. Da sie aber nicht bereit war, zuvor 195,40 Euro zu überweisen, konnte ihr der Gewinn nicht zugestellt werden. Ein Gewinn, den es gar nicht gegeben hat. Hätte die Veltenerin die Summe überwiesen, wäre sie um diese 195,40 Euro ärmer geworden.

Die Betrugsgeschichte begann am Montag voriger Woche mit einem verpassten Anruf. Als Beate Weinert die Berliner Nummer sah, vermutete sie den erwarteten Anruf eines Berliner Arztes und meldete sich zurück. Beim ersten Versuch war die Nummer außer Betrieb, doch am Dienstag gegen 9.30 Uhr hatte sie eine Mitarbeiterin der angeblichen Rechtsanwaltskanzlei Bertelsmann & Partner am Telefon. Nach Nennung ihres Namens erklärte eine Frau Sommer: "Wir haben was für Sie." Es bedurfte noch einiges an telefonischem Hin und Her, bis Frau Sommer sagte: "Die Versandhäuser haben sich zu einer Verlosung zusammengeschlossen. Ich habe Ihre Akte gefunden. Sie haben 126 000 Euro gewonnen." Im ersten Moment "habe ich mich wie ein Schneekönig gefreut", räumt die am Telefon überrumpelte Veltenerin ein. Als ihr aber mitgeteilt wurde, dass der Gewinn erst auf ihr Konto überwiesen werden könne, wenn sie 195,40 Euro auf ein Konto der Berliner Sparkasse überweise, "kam mir das Spanisch vor". Aber noch nicht Spanisch genug. Zwar fragte Weinert, die selbst bei einer Bank arbeitet, nach, weshalb das Geld nicht sofort überwiesen werde könne. Die Überweisung sei nötig, um die Kontoverbindung schriftlich vorliegen zu haben, plauderte es aus ihrem Hörer. Reiche es dann nicht, einen Euro zu überweisen, schlug sie vor. Darauf aber wollte sich Frau Sommer nicht einlassen. Dafür lockte sie mit dem Versprechen: "Wenn das Geld da ist, rufen wir wieder an. Montag oder Dienstag haben Sie den Gewinn auf Ihrem Konto."

Als sich Beate Weinert am selben Tag auf den Weg zu einer privaten Verabredung nach Potsdam machte, "habe ich im Auto sitzend schon von den 126 000 Euro geträumt. Die hat das so gut rübergebracht!"

Aber nicht gut genug. Denn zuhause googelte die 59-Jährige die angebliche Glückskanzlei im Internet und stieß auf unzählige Warnungen. Auf der Internetseite verbraucherschutz.de sind dutzendweise Erfahrungen mit dieser Masche zu lesen. Das Muster ist immer dasselbe: Eine Frau mit einem Allerweltsnamen - gern Sommer, Schmidt, Müller oder auch mal Lenz - informiert über den Gewinn, den eine namhafte Firma ausgeschüttet habe. Mal hat die Kanzlei in Berlin, dann in Hamburg ihren Sitz oder nennt sich Schmidt & Partner. Der angebliche Gewinner erhält ein Aktenzeichen und eine Kontoverbindung zur Überweisung. Die Telefonnummern werden dabei offensichtlich häufig gewechselt. Als der Generalanzeiger versuchte, Kontakt zu der angeblichen Kanzlei aufzunehmen, war diese darüber nicht mehr zu erreichen.

Beate Weinert hat mittlerweile Anzeige erstattet. Polizeisprecherin Dörte Röhrs von der Direktion Nord in Neuruppin bestätigt, dass wegen versuchten Betrugs ermittelt wird.

Röhrs hat bereits von diversen Betrugsmaschen dieser Art gehört. "Das mit solchen Gewinnen geht bereits seit einiger Zeit so und findet in allen möglichen Formen statt", weiß sie. Immer wieder würden Leute darauf reinfallen, für einen angeblichen Gewinn vorab eine Gebühr zahlen zu müssen. "Ich rate dringend von solchen Überweisungen ab. Wer wirklich etwas gewonnen hat, bekommt das auch auf normalem Weg", sagt die Polizeisprecherin. Sie empfiehlt zudem, sich nach solchen ominösen Anrufen bei der Polizei zu erkundigen oder im Internet zu surfen. Dort ist in der Regel viel über solche Betrugsmaschen zu finden. Generell warnt: "Niemals zurückrufen! Wenn solch eine Firma etwas will, ruft die selbst wieder an".

Die Veltenerin ist mittlerweile geheilt von solchen telefonischen Versprechungen. Deshalb freute sie sich an diesem Montag nicht mehr, als ihr Anrufbeantworter schon wieder einen Gewinn versprach. Diesmal verkündigte ein Anrufe aus Holland Lottoglück.