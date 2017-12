Fördermittel für Schulsanierungen bereitgestellt

GZ

Zehdenick/Fürstenberg (GZ) Brandenburgs finanzschwache Kommunen erhalten Fördermittel für Investitionen in Schulen. Es profitieren auch Zehdenick und Fürstenberg, wie der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann mitteilte. Insgesamt 3,5 Milliarden Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes stehen für die Sanierung und Modernisierung zur Verfügung, mehr als 100 Millionen Euro gehen nach Brandenburg. Für Zehdenick stehen davon Fördermittel in Höhe von rund 960000 Euro bereit, Fürstenberg darf auf Zuwendungen von rund 230000 Euro bauen. Mit der Umsetzung des Programmes soll noch in diesem Jahr begonnen werden, wie das Ministerium der Finanzen in dieser Woche mitteilte.

Damit möglichst viele Kommunen profitieren können, vereinfachte das Finanzministerium die Auswahlkriterien. Wie genau die Fördermittel eingesetzt werden, entscheiden die Kommunen vor Ort.

Dass in Oberhavel nur Zehdenick und Fürstenberg profitieren, hänge mit der relativen Finanzstärke des Landkreises zusammen, so Lüttmann. Bei der letzten Ausschüttung war Oberhavel nicht dabei.