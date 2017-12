DFB-Kapitänin Maroszan verlängert in Lyon

dpa-infocom

Lyon (dpa) DFB-Kapitänin Dzsenifer Marozsan hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag bei Champions-League-Sieger Olympique Lyon vorzeitig bis 2020 verlängert.

«Ich werde zwei weitere Jahre für den besten Verein spielen», schrieb die Olympiasiegerin neben ein Foto mit Vereinspräsident Jean-Michel Aulas auf ihrer Facebook-Seite. Anschließend erklärte sie: «Ich bin sehr glücklich, mein Abenteuer bei OL fortzusetzen. Ich bin beim besten Verein der Welt mit den besten Spielerinnen der Welt. Daher kann ich mich jeden Tag weiterentwickeln.»

Marozsan war im Juli 2016 vom 1. FFC Frankfurt nach Lyon gewechselt, holte auf Anhieb das Triple und wurde 2017 in Frankreich wie in Deutschland als «Fußballerin des Jahres» ausgezeichnet. In dieser Saison hat Lyon noch keinen Punkt abgegeben.