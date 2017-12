Förderschüler mit vollem Einsatz dabei

Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) In der Förderschule "Am grünen Grund" wird kreiert, geformt, gewerkelt und gebrannt. Die Schüler unterstützen damit aktiv den vom Landtagsabgeordneten Günter Baaske ausgerufenen Fläming-Rekorde Wettbewerb. Die Quartalssieger - derzeit wird nach dem größten Findling gesucht - erhalten unter anderem eine dieser wundervollen, handgefertigten Plaketten. Einsendungen unter dem Kennwort "Fläming-Rekorde" werden im Bürgerbüro Günter Baaske, Wiesenburger Straße 13 in 14806 Bad Belzig eingereicht oder per Mail an pm@guenter-baaske.de geschickt. Fragen werden unter der 033841/44406 beantwortet.