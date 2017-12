Jobcenter bildet Flüchtlinge aus

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (RA) Nicht nur der Weg in ein sicheres Land kann für Flüchtlinge weit sein. Auch die volle Integration in die Gesellschaft und den Berufsalltag der neuen Heimat ist nicht mit einem Schritt getan. Die 22-jährige Kurdistan Rasho weiß das nur zu genau.

Die Syrerin hat bereits eine abgeschlossene Ausbildung zur Frisörin im derzeit zerstörten Aleppo gemacht. Doch weil sie keine Nachweise dafür vorlegen kann, beginnt für sie in Deutschland alles von vorn.

Nach Praktikum in Berlin und einem Integrationssprachkurs hat sie eine Art Probephase im Frisörsalon an der Neuruppiner Schinkelstraße begonnen. Einstiegsqualifizierung heißt das im Jargon des Jobcenters Ostprignitz-Ruppin. "Es ist ein Vollzeitjob", sagt Matthias Drescher von der Hartz-IV-Behörde. Man arbeitet für 231 Euro, hat also zusätzlich zum Regelsatz noch 130Euro. "Es leuchtet nicht jedem sofort ein, dafür arbeiten zu gehen", sagt Drescher. "Aber wichtig ist, dass am Ende ein qualifiziertes Arbeitszeugnis steht" - gerade in Fällen, in denen wie bei Kurdistan Rasho keine Zeugnisse vorliegen.

Die Einstiegsqualifizierung ist das Sprungbrett für die Ausbildung, die dann, so Drescher, verkürzt absolviert werden kann als die üblichen drei Jahre. Die Abstimmung dazu mit der für die Frisörbranche zuständigen Handwerkskammer ist eng. Und Kurdistan Rasho weiß auch: Die Einstiegsqualifizierung ist nötig. Denn auch der beste Integrationssprachkurs kann nur bedingt die von speziellen Redewendungen durchsetzte Alltagssprache vermitteln. Dass sie noch mal drei Jahre den Beruf lernen muss, den sie schon erlernt hat, war auch für sie überraschend: "In Syrien hat die Ausbildung sechs Monate lang gedauert", erinnert sie sich. "Zwei Jahre habe ich in der Türkei auch gearbeitet."

Ohne einen Schein zählt aber eine Ausbildung nicht. Laut Drescher haben wohl 60Prozent der Geflüchteten, die nun unter Zuständigkeit des Jobcenters fallen - weil dem Asyl-Antrag stattgegeben oder subsidiärer Schutz gewährt wird -, noch keine Papiere zu ihrem Berufsweg vorlegen können. Selbst wenn die Zertifikate da sind, kann es kompliziert und langwierig werden. "Sie müssen fachgerecht übersetzt und von Kammern anerkannt werden", so der Jobcenter-Mitarbeiter.

Umso bedeutender ist die Chance über die Einstiegsqualifizierung den Weg in den Beruf zu finden. "Die Teilnehmer stellen ihre Fertigkeiten über einen langen Zeitraum im Berufsalltag unter Beweis" , so Drescher. Und die Teilnehmer merken selbst, woran sie sind. Bislang sind neben Kurdistan Rasho noch ein angehender Kfz-Mechatroniker und ein Tischler sowie zwei Bankkaufleute mit heimischem Hochschulabschluss in solch einer Einstiegsqualifizierung oder stehen kurz davor, sie zu starten.

Betriebe werden vor allem über bestehende Kontakte des Jobcenters gefunden. Neue Leute anzuleiten, die noch nicht jede speziell deutsche Floskel und Berufsgepflogenheit kennen, sei aber personalintensiv. Auch gebe es mehr Formalitäten zu beachten. "Nicht jeder Arbeitgeber stellt sofort ein", sagt Matthias Drescher. "Aber die 231 Euro bekommt jeder, der es macht, erstattet." Damit fallen also keine Zusatzkosten an. Die Zuschüsse für die Sozialbeiträge sind ebenfalls gesichert. Kurdistan Rashos Chefin Beatrice Barenthin setzt jedenfalls auf ihr neues Mitglied im Frisör-Ensemble. "Wir wurden angefragt und sind sofort offen dafür gewesen", sagt sie.