dpa-infocom

Copper Mountain (dpa) Die Ski-Freestylerin Sabrina Cakmakli hat die deutsche Nominierungsnorm für die Olympischen Winterspiele geschafft und kann mit einem Trip nach Südkorea planen.

Die 23-Jährige wurde beim Halfpipe-Weltcup in Copper Mountain in den USA Vierte ihres Qualifikations-Durchgangs und steht damit im Finale. Weil sie damit mindestens einen Top-Acht-Rang sicher hat, erfüllt sie die vom Deutschen Olympischen Sportbund geforderte Norm für den Saisonhöhepunkt in Pyeongchang. Cakmakli war schon bei den Winterspielen 2014 in Sotschi dabei.