Sperrung in der Neuendorfer Straße

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Im Kreuzungsbereich Neuendorfer-/Luckenberger Straße werden in der Zeit vom 11.12.17 bis voraussichtlich 19.12.17 Gasleitungen verlegt. Auf Grund der Sperrung kann der Fahrzeugverkehr nicht mehr durch die Neuendorfer Straße in Richtung Luckenberger Straße und Nicolaiplatz fahren, wird über Zanderstraße und Magdeburger Straße bzw. über die Otto-Sidow-Straße und Bauhofstraße umgeleitet. Von der Sperrung ist der Linienverkehr nicht betroffen. Einkaufsmärkte und Tierarzt in der Neuendorfer Straße sind jederzeit zu erreichen. Der Verkehr von der Neuendorfer Straße, aus Richtung Nicolaiplatz kommend, und aus der Luckenberger Straße in Richtung Nicolaiplatz wird mittels einer Baustellenampel geregelt.