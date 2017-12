Am Samstag ist Tierweihnachtsfeier

Sandra Euent

Rathenow (BRAWO) Blanket, der seit mittlerweile über zwei Jahren im Rathenower Tierheim sitzt, freut sich, wie die vielen anderen Tiere, amSamstag auf zahlreichen Besuch. Zur Tierweihnacht öffnet das Tierheim an der Bammer Landstraße in Rathenow von 10.00 bis 14.00 Uhr seine Türen. Besucher können mit den Tierschützen ins Gespräch kommen und sich auf dem Gelände umsehen. Die Tiere (und vor allem die Tierschützer) freuen sich auf kleine Mitbringsel in Form von Futter oder anderen Spenden.