Stars spielen Lennon-Weihnachtssong neu ein

dpa-infocom

Berlin (dpa) Als Zeichen der Gemeinsamkeit und Solidarität haben zahlreiche deutsche Musiker einen Weihnachtssong eingespielt.

Unter anderem Herbert Grönemeyer, Wolfgang Niedecken, Sasha, Anna Loos, Lukas Rieger, Balbina, die Bands MiA und Silbermond waren an dem Projekt beteiligt, bei dem das Stück «Happy Xmas (War Is Over)» von John Lennon und Yoko Ono in einer neuen Übersetzung eingesungen wurde. Unterstützung gab es von einem Kinder- und Jugendchor der Berliner Philharmoniker.

Hinter der Aktion steht die Spendenplattform «Musik bewegt», die viele Hilfsprojekte bündelt und die von zahlreichen Künstlern unterstützt wird. «Schon scheinbare Kleinigkeiten können große Veränderungen anstoßen», hieß es in einer Mitteilung. «Jeder kann dazu beitragen, die Welt zu einem lebenswerteren Planeten zu machen.» Der Song, den es den Angaben zufolge ausschließlich über Facebook, YouTube und Co. zu hören gibt, wird nicht in den kommerziellen Handel gehen.