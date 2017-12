Tilman Trebs

Oranienburg (OGA) Erneut hat es am Donnerstag an der Flugpionierstraße in Oranienburg gebrannt.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr waren gegen 16.45 Uhr 30 bis 40 Reifen sowie Unrat an drei verschiedenen Stellen in Flammen aufgegangen. 52 Feuerwehrleute aus Oranienburg, Germendorf, Lehnitz und Sachsenhausen waren im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber spürte zwei Verdächtige auf einem Hallendach auf. Sie wurden zur Befragung zur Polizeiinspektion gebracht. Auf dem Gelände des früheren Flugplatzes hatte es bereits am Freitag und am Montag gebrannt.