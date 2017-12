Zielstrebige Unsicherheit

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Als Heiko Maas am Nachmittag zu rechnen beginnt, steht schon fest, dass es eng wird. Nicht das Wahlergebnis des Parteivorsitzenden steht gegen halb vier auf der Kippe. Auch der Ausgang der Abstimmung über ergebnisoffene Gespräche mit der Union ist noch offen.

Deutlich zeigt sich zu diesem Zeitpunkt aber schon, dass der Zeitplan kaum zu halten sein wird. 65 Redner stehen noch auf der Liste. Trotz einer Verkürzung der Redezeit sind da noch mehrere Stunden voller Debatten-Beiträge zu erwarten.

Der Zeitplan beim SPD-Parteitag ist Opfer einer Partei geworden, die nicht so recht weiß, wo es langgeht. Die Genossen sind verunsichert. Sie haben Redebedarf. Sollen sie Gespräche mit der Union aufnehmen, die in eine neue Große Koalition münden können? Martin Schulz wirbt dafür. “Lasst uns zuerst sehen, welche Inhalte wir durchsetzen können und lasst uns dann entscheiden, in welcher Form wir das tun”, ruft der den 600 Delegierten ganz zum Schluss seiner 75-Minuten-Rede entgegen. Und die applaudieren mehr als nur brav. Schulz ist, auch wenn er nach außen nicht den stärksten Eindruck macht, nach wie vor bei vielen in der Partei beliebt.

Die SPD-Beteiligung an einer Regierung mit CDU/CSU ist es aber nicht. Vor allem die Jusos und die Parteilinke stemmen sich mit aller Macht gegen das Bündnis. “Der Verband ist bislang in keiner Frage so geschlossen gewesen wie bei der Ablehnung der Großen Koalition”, sagt der neue Juso-Chef Kevin Kühnert im Gespräch mit dieser Zeitung. Zuvor hatte er in einer bejubelten Rede diesen Standpunkt bekräftigt und erklärt: “Wir fordern ja keinen revolutionären Akt, wir fordern die Einhaltung eines Beschlusses.”

Den Vorwurf der Oppositionsromantik, den der konservative Seeheimer Kreis am Tag zuvor erhoben hat, weist Kühnert weit von sich. “Nichts am Thema Opposition ist romantisch. Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch etwas übrig bleibt von diesem Laden”, malt er den Teufel an die Wand.

Sein indirekter Gegenspieler, der Seeheimer-Sprecher Johannes Kahrs, will von dieser Rede nichts mitbekommen haben. Doch auch er, der sich in den vergangenen Tagen immer wieder beharrlich für ergebnisoffene Gespräche ausgesprochen hat, wirbt nicht mit heißem Herzen für die ergebnisoffenen Gespräche mit der Union. “Das hat nix mit Leidenschaft zu tun. Es geht darum, die Leute mit Argumenten zu überzeugen”, sagt er am Rande des Parteitags. “Der Bauch alleine reicht dafür nicht.” Der Parteichef habe den richtigen Ton angeschlagen, um das Ziel zu erreichen. “Schulz hat sauber aufgegliedert, worum es uns in einer möglichen Regierung gehen muss.”

Das hat er tatsächlich. Schulz spricht der Partei nicht nur Mut zu, er setzt auch inhaltliche Akzente. So wirbt er etwa für Vereinigte Staaten von Europa, und zwar bis 2025. Er will die SPD zur Partei der Bildungsrevolution machen, verspricht Zukunftskonzepte für die Braunkohlereviere in der Lausitz und im Rheinland und geht auf die Sexismus-Debatte und die Eheöffnung ein. Schulz wendet sich zudem gegen eine deutsche Leitkultur, gegen eine Obergrenze beim Asyl und gegen die “Staatsverächter der FDP”. “Wir müssen nicht um jeden Preis regieren. Aber wir dürfen nicht um jeden Preis nicht regieren”, schlussfolgert er. “Entscheidend ist, was wir durchsetzen können.”

74 Tage vorher klang das noch ganz anders: Bei der Bundestagswahl musste Schulz die schwerste Niederlage verantworten, die die Bundes-SPD seit 1949 erlitten hat. Schulz reagierte, indem er beschloss, den Vorsitz der 20,5-Prozent-Partei zu behalten. Und er schloss eine neue GroKo kategorisch aus: “Mit dem heutigen Abend endet unsere Zusammenarbeit mit der CDU und CSU.”

Dafür wurde er bejubelt, als hätte er die Wahl gewonnen: So wie damals, im März bei seiner 100-Prozent-Wahl. Allerdings: In den Wochen darauf musste Schulz mehr und mehr von dieser kategorischen Ablehnung abrücken. Dabei gibt er weder ein besonders gutes Bild ab, noch nimmt er die Basis mit.

Für die schlechte Kommunikation nach der Wahl bittet er deshalb ebenso um Entschuldigung wie für seinen Teil der Verantwortung an der Niederlage. “Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen”, sagt er. “Ich will es aber besser machen.”

Und die Delegierten geben ihm dafür den Auftrag. 508 Genossen stimmen für ihn, 97 dagegen - das sind 81,9 Prozent. Dass er die 100 Prozent aus dem März nicht wiederholen kann, überrascht nicht. Immerhin kommt er aber über die 74,3 Prozent, die sein Vorgänger Sigmar Gabriel vor zwei Jahren erreicht hat. Zudem beschließt der Parteitag gegen den Wunsch der Jusos, bei Gesprächen mit der Union die große Koalition nicht auszuschließen. Außerdem soll ein weiterer Parteitag über die Koalitionsgespräche entscheiden, nicht wie ursprünglich geplant nur ein kleinerer Parteikonvent.

Deutlich zeigt sich damit, dass es - auch mangels Alternative - nur wenige gibt, die Schulz das Mandat für die Verhandlungen verweigern wollen. “Die Leute mögen ihn, deshalb kann er die Linie vorgeben”, lobt Johannes Kahrs und findet, dass “jedes Wahlergebnis zwischen 60 und 100 Prozent” in Ordnung sei. “Ich habe viel über Vertrauen gesprochen, und ich bin bereit, einen Vertrauensvorschuss zu geben”, sagt Kevin Kühnert. Immerhin in diesem Punkt herrscht so etwas wie Einigkeit zwischen den verschiedenen Flügeln.