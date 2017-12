Joachim Eggers

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) Am Sonntag tritt im gesamten regionalen Bus-und Bahnverkehr ein neuer Fahrplan in Kraft. Viele Züge fahren einen Tick früher, danach richtet sich alles andere.

Die wichtigste grundlegende Änderung auf der RE 1-Strecke spielt zwar in Berlin, hat aber Auswirkungen auch für ganz Ostbrandenburg. Am Ostkreuz wird ein Regionalbahnsteig eröffnet, der RE 1 hält künftig dort. Das eröffnet zahlreiche neue Umsteigemöglichkeiten, aber es ist auch ein zusätzlicher Halt.

In Erkner und Fürstenwalde ändern sich die Abfahrtszeiten in beide Richtungen geringfügig. In Erkner fahren die Regionalzüge in Richtung Berlin künftig zu den Minuten 04 und 35 ab, zwei Minuten früher als jetzt noch. Gen Osten sollen die Bahnen zu den Minuten 27 und 57 über den Übergang an der Beuststraße rollen, bisher fuhren sie zu den Minuten 29 und 58 ab.

In Fürstenwalde gilt: Die Züge in Richtung Berlin verlassen die Spreestadt ab Sonntag zu den Minuten 23 und 49, damit ein wenig früher als noch bis Sonnabend (25 und 50). In Richtung Frankfurt geht es zu den Minuten 13 und 40 los (bisher 14 und 42). Entsprechende Verschiebungen ergeben sich auf den Bahnhöfen westlich und östlich von Fürstenwalde, an denen die Züge weiterhin einmal pro Stunde halten.

Die S 3 zwischen Erkner und Berlin ist am Berliner Rand wichtig - aber auch für alle Berlin-Pendler, wenn der RE mal wieder zwischen Erkner und Berlin unterbrochen wird. Die S 3 fährt künftig nicht nur bis Westkreuz, sondern bis Spandau durch. Ab Erkner fährt sie morgens und nachmittags im 10-Minuten-Takt, abends im 20-Minuten-Takt. Wichtig vor allem für Schöneicher: Wie bisher fahren die Züge den ganzen Tag über alle 10 Minuten bis Friedrichshagen - Umsteigepunkt zur Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn.

Die Fahrzeiten der S 3 sind neu - die Züge fahren in Erkner in der Regel vier Minuten früher ab als bisher. Genau das vollzieht die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn nach und lässt ihre Bahnen drei bis vier Minuten früher fahren.

Auch die Woltersdorfer Straßenbahn schickt ihre Züge vier Minuten früher in die Spur. Außerdem verlängert sich der morgendliche 10-Minuten-Takt um eine Runde - bis 7.59 Uhr, sagt Mitarbeiter Fabian Mell. Auch am Nachmittag, ab 14.44 Uhr, gilt der dichtere Takt wieder, in dem die Bahnen allerdings nur bis zum Berliner Platz verkehren. Dort ist ein Ausweich-Gleis auf der ansonsten eingleisigen Strecke.

Die Verschiebungen bei den Abfahrtszeiten der Züge vollzieht auch der Busverkehr Oder-Spree (BOS) nach. Auf der Linie 436 Fürstenwalde-Erkner ist an Schultagen eine zusätzliche Verbindung um 6.59 Uhr ab Bahnhof Fürstenwalde und 7.05 Uhr ab Heideland mit Anschluss um 7.14 Uhr an der Schule Hangelsberg nach Grünheide und Erkner eingerichtet.

Die neuen Fahrpläne der Bahn hingen am Donnerstag in Erkner schon in den Kästen am Bahnhof, neben den alten. Beim Busverkehr werden die Aushänge ab heute geändert. 600 Haltestellen im Landkreis müssen bestückt werden, sagt Heike Holtz vom BOS. Am Sonnabend sollen alle Fahrgäste die neuen Fahrpläne vorfinden. Sie sind auch bei den Busfahrern erhältlich, am Schalter im Bahnhof Fürstenwalde sowie im Internet unter www.bos-fw.de.

Grundlegende Änderungen - zum Beispiel drei Regionalzüge pro Stunde - könnte es ab 2022 geben. Das ist Sache des Landesnahverkehrsplans. Bis 8. Dezember können sich die Bürger dazu noch äußern.

Infos unter www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.508340.de?highlight=lnvp