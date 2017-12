Storkower Wasser für Groß Eichholz

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Der Wasser- und Abwasserzweckverband Scharmützelsee-Storkow (WAS) rechnet für das nächste Jahr mit einer Verbesserung seiner finanziellen Lage. Im Geschäftsbereich Trinkwasser wird mit einem Plus von 24000 Euro kalkuliert, beim Abwasser sogar von 217000 Euro. Das geht aus dem Wirtschaftsplan für 2018 hervor, den die Verbandsversammlung am Mittwochnachmittag in Storkow einstimmig beschlossen hat. Die Verbesserung der Ertragslage führe zu einer Verringerung des Verlustvortrages, hieß es in den Erläuterungen durch die Verwaltung.

Im Finanzplan des WAS steht für 2018 insgesamt ein deutliches Minus. Einem Mittelzufluss von 2,2 Millionen Euro steht ein Abfluss von 3,9 Millionen Euro gegenüber. Der Bestand an Mitteln verringert sich dadurch von 1,4 Millionen Euro auf 200000 Euro. "Laut unserer Kalkulation für die Folgejahre steigt der Betrag dann aber wieder an", sagte Verbandsvorsteherin Grit Schmidt.

Der negative Saldo ergibt sich durch zahlreiche Investitionen, die der Zweckverband im kommenden Jahr plant. Als wichtigstes Projekt nannte Grit Schmidt den Anschluss von Groß Eichholz an das Storkower Trinkwassernetz. Dazu wird eine neue Verbindungsleitung gebaut, nach Abschluss der Maßnahme kann das Wasserwerk Groß Eichholz dann vom Netz gehen. Auch zwischen Bugk und Schwerin entsteht eine neue Leitung. 850000 Euro sind dafür insgesamt einkalkuliert.

Auch am Scharmützelsee steckt der Verband Geld in sein Leitungsnetz. Durch eine neue, größer dimensionierte Trinkwasserleitung zwischen dem Theresienhof in Bad Saarow und dem Uferweg in Diensdorf-Radlow (200000 Euro) wird der Ringschluss um das Gewässer weiter vorangetrieben. Im Bereich Schmutzwasser wird die Abwasserdruckleitung im Bereich Pieskower Straße/Schwarzer Weg in Bad Saarow erneuert (250000). Diese Maßnahme war wie einige andere auch bereits für dieses Jahr geplant, musste dann aber auf 2018 verschoben werden. Für 340000 Euro wird das Pumpwerk am Helios-Klinikum in Bad Saarow saniert, 330000 Euro fließen in den zweiten Bauabschnitt des Kanals in der Fritz-Reuter-Straße in Storkow.

Finanziell in kleinerem Rahmen bewegen sich Investitionen in die Wasserwerke. In Bad Saarow wird für 50000 Euro ein neuer Trinkwasserbehälter eingebaut und der Druck erhöht, in Storkow steckt der WAS 18000 Euro in eine neue Unterstellmöglichkeit für Material und in eine Betonsanierung.

Von Umlagen bleiben die Mitgliedsgemeinden nächstes Jahr verschont. Anders war dies zuletzt im Zuge der Rückzahlung von Altanschließer-Beiträgen. Die Verbandsversammlung beschloss dazu am Mittwoch, die Zahlung der Gemeinde Tauche vorerst auszusetzen. Die Kommune hofft derzeit auf einen Zuwendungsbescheid von der Investitionsbank des Landes, wie Bürgermeister Gerd Mai sagte.