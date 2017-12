Verletzte bei Laubenbrand

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ)

Beim Brand einer Laube in der Gartensparte Fuchsgrund in Vierraden ist am Donnerstagabend eine Frau aus Schwedt schwer verletzt worden, eine zweite erlitt einen Schock. Die Laube brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Im Einsatz waren waren die Löschzüge 1 und 2 sowie die Feuerwehren aus Vierraden und Gatow. Die Ursache des Brandes war am Donnerstag noch unklar. Spekuliert wurde, dass möglicherweise eine Gasflasche explodiert sein könnte. Kriminaltechniker sollen am Freitag den Brandort untersuchen.