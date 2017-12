Hauptsponsor verlängert Engagement bei Bora-hansgrohe

dpa-infocom

Schiltach (dpa) Mit dem dreimaligen Weltmeister Peter Sagan an der Spitze und 26 weiteren Profis geht der Radrennstall Bora-hansgrohe in seine zweite Saison als WorldTour-Team.

«Im ersten Jahr ging es darum, die Strukturen aufzubauen. Jetzt geht es darum, das Team auf ein neues Level zu bringen», sagte Teammanager Ralph Denk bei der Mannschafts-Präsentation beim Hauptsponsor im Provinzörtchen Schiltach im Schwarzwald, wo die Profis über einen Roten Teppich liefen. Der Geldgeber gab eine Verlängerung seines Engagements bis mindestens 2019 bekannt.

Mit seinem dritten Titelgewinn in Serie hatte Straßen-Weltmeister Sagan in der abgelaufenen Saison die Investition in ihn gerechtfertigt. Für sein angebliches Foul, das zum Ausschluss aus der Tour de France geführt hatte, war der Slowake zu Wochenbeginn vom Weltverband UCI rehabilitiert worden. Sein zunächst als Ellenbogen-Check gedeuteter Rempler gegen Mark Cavendish beim Sprint im Ziel der 4. Etappe sei nur ein «Rennunfall» gewesen, stellte die UCI jetzt fest. Bei der Tour 2018 will Sagan sich sein entgangenes Grünes Trikot zurückholen.

Neben dem Superstar Sagan stehen bei Bora-hansgrohe weiter der Pole Rafala Majka, der deutsche Meister Marcus Burkhardt und Ex-Meister Emanuel Buchmann im Blickpunkt. 2018 möchte das Denk-Team, das Etappensiege in allen großen Länder-Rundfahrten verbuchte, die Skala der Erfolge erweitern. Ein Klassiker-Sieg steht ganz oben auf dem Wunschzettel.