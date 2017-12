Letzter Tag für Hinweise zum Verkehrsplan

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) An diesem Freitag ist der letzte Tag, um Stellungnahmen zum Entwurf des Landesnahverkehrsplans einzureichen. Ursprünglich war der 4. Dezember letzter Abgabetermin. Wie das Infrastrukturministerium in dieser Woche informierte, sei die Frist bis heute verlängert worden. Bürger, Kommunen und Verbände haben die Möglichkeit, ihre Eingaben an das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung zu schicken. Zahlreiche Kommunen und auch der Kreis haben sich in Stellungnahmen zum Nahverkehrsplan geäußert. Knackpunkte sind der Erhalt und Ausbau der Bahnstrecken Frankfurt-Wriezen sowie der Ostbahn Küstrin-Lichtenberg. Für letztere wird ein besserer Takt zu den Pendlerzeiten und ein zweigleisiger Ausbau gefordert.

Stellungnahmen per E-Mail an die Adresse: lnvp@mil. brandenburg.de