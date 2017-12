Sicherer Übergang für Falkennest-Kinder

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (OGA) Selbst eine Ampel bietet nicht notwendigerweise absolute Sicherheit - zumindest dann nicht, wenn sie bei Rot überquert wird (siehe nebenstehende Polizeimeldung). An der André-Pican-Straße, Ecke Heinrich-Byk-Straße auf Höhe des ehemaligen Getränkemarktes ist seit Wochenanfang vorübergehend eine Fußgängerampel installiert.

Sie soll vor allem den Kindern der Kita "Falkennest", die im ehemaligen Getränkemarkt ein Ausweichquartier gefunden haben, solange ihr Stammhaus an der Heidelberger Straße nach Schimmelbefall saniert wird, beim Überqueren der viel befahrenen André-Pican-Straße Sicherheit geben. Um nämlich den Außenspielbereich ihres Domizils an der Heidelberger Straße nutzen zu können, müssen die Kinder die Pican-Straße kreuzen. "Mit der Ampel wollen wir sicherstellen, dass alle Kinder wohlbehalten an ihr Ziel gelangen", sagt Petra Bischoff vom Tiefbauamt Oranienburg. Die Ampel werde solange stehen bleiben, bis die Kinder wieder in ihre Einrichtung zurückkehren können.

Die Rettungswagen der benachbarten Rettungsstelle sind übrigens mit Funksendern ausgestattet, die im Notfall ein "Rot" an der Ampel auslösen, um auf diese Weise Verzögerungen im Rettungsdienst zu verhindern.