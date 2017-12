Störungen fest im Blick

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Wenn eine Fehlermeldung reinkommt, leuchtet die Lampe. "Hier: 15.07 Uhr, Gerhard-Neumann-Straße Frankfurt (Oder)", sagt Carsten Nicolai mit Blick auf einen von mehreren Computerbildschirmen. Gleich darauf gibt der Edis-Teamleiter Netzführung Entwarnung: "Der Fehler ist schon wieder behoben". Wahrscheinlich, erklärt er Albrecht Gerber, nur ein Verbindungsfehler. Am Donnerstag stattete Brandenburgs Minister für Wirtschaft und Energie der Edis-Zentrale in Fürstenwalde einen Besuch ab; informierte sich in der Netzleitstelle über die Tätigkeit der dortigen Mitarbeiter.

"Wie schützen sie sich vor Angriffen aus dem Internet", wollte der Minister von Edis-Vorstandsvorsitzendem Alexander Montebaur wissen. Immerhin gebe es in diesem Bereich deutschlandweit Nachholbedarf. Zum einen, so Montebaur, sei die Leittechnik vom Büronetz getrennt, zum anderen gebe es im Unternehmen ein eigenes "Cyber Defence Center", das sich darum kümmert.

Über 100 Millionen Euro hat Brandenburgs größter Netzbetreiber 2017 in den Netzausbau investiert - auch um Strom aus Erneuerbaren Energien in die Haushalte zu bringen. Man nehme zurzeit noch mehr Grünstrom ins Netz auf, als verbraucht werden könne, teilte Alexander Montebaur mit.