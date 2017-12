Bissiger Blick auf Glanz und Gloria

Camillo Kupke

Beeskow (MOZ) Als die DDR-Historikerin Ingrid Mittenzwei (1929-2012) im Jahre 1979 ihre Biografie "Friedrich II. von Preußen" veröffentlicht, löst sie eine Neubewertung der Person des Königs und der gesamten preußischen Geschichte aus. Sie wird nun als Teil der DDR-Vergangenheit und damit als "Erbe" verstanden. Der Preußenmythos ist geboren. 1980 wird das berühmte Reiterstandbild Friedrichs II. Unter den Linden in Berlin wieder aufgestellt. Und was bis Ende der 70er-Jahre einem Sakrileg gleichgekommen wäre, ist in den 80ern sogar in den Schulbüchern möglich: Der bisher im Zusammenhang mit Preußen niemals ausgelassene Begriff "Aggressivität" wird plötzlich mit keinem Wort mehr erwähnt ...

Einer, der diesem Sinneswandel in der DDR-Kulturpolitik und -Geschichtsschreibung zutiefst misstraut, ist Dieter Tucholke (1934-2001). Ebenso sind dem Maler und Grafiker die sogenannten preußischen Tugenden suspekt. Er sieht sie mit einem spöttisch-kritischen Blick. In einem Mix aus Druckgrafik und Collage porträtiert er 1980/81 die preußischen Könige, persifliert deren Neigungen und Schwächen, verfasst dazu bissige Kurztexte und entwirft bizarre "Preußische Landschaften". Tucholke nennt seine 20 Blätter umfassende Grafikfolge "Negativbilder".

Tucholkes bekanntestes Werk steht im Fokus der gleichnamigen Ausstellung in der Burg Beeskow. Neben den "Negativbildern" zeigt sie weitere Arbeiten des Künstlers. Sie alle stammen aus dem Bestand des Kunstarchives Beeskow, sagt Kuratorin Angelika Weißbach, seit 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin des Archives und dort für die Generalinventur zuständig.

Tucholke arbeitet oft in Serie. Als Beispiele dafür stehen in der Ausstellung Grafiken aus seinen in den 70er-Jahren geschaffenen Hommage-Zyklen für den Schriftsteller Jules Verne, den Dramatiker Eugène Ionesco sowie den Komponisten Lothar Voigtländer, mit dem er eng befreundet war. Zudem schafft Tucholke Objekte aus skurrilen Fundstücken. Eine dieser bisweilen mannshohen grotesken Skulpturen, ein "Preußisches Monster", ist in der Schau zu sehen, eine Leihgabe des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst. Angelika Weißbach bezeichnet das aus zeigerlosen Uhren, Kisten, Spiegeln, Rädern, Klingeln, Schlössern, Spielzeugblechvögel zum Aufziehen und anderen entsorgten Gegenständen zusammengefügte Objekt als "Grafik in 3D".

Dass Tucholke stets ein politischer Künstler, ein kritischer Kommentator und ein subtiler Deuter der deutschen Geschichte, auch der jüngeren, ist, belegen seine Radierungen aus der Serie "Die Nacht hat 12 Stunden - ein Totentanz". 1987, im 750. Jahr der Stadt Berlin, erinnert er an die Finsternis der Nazizeit, indem er Köpfe von verbrannten, massakrierten, erschossenen Menschen zu einem unheilschwangeren Reigen auf die Sinnlosigkeit jeden Krieges gruppiert. Das "Nebeneinander von Henker und Opfern" sei für ihn ein "Dance makabre", schreibt er selbst zu der Serie.

Der 1934 in Berlin geborene Tucholke studiert an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee bei Werner Klemke und Arno Mohr und ist ab 1957 freischaffend tätig. Mitte der 60er-Jahre stößt er zu der experimentellen Künstlergruppe um Hanfried Schulz, Robert Rehfeldt und Ingo Kirchner. Sie knüpfen an Dadaismus, Surrealismus und Konstruktivismus an und greifen ebenso Elemente der Pop-Art und des Informel auf.

Die im Mittelpunkt der Ausstellung stehenden "Negativbilder" gehen auf eine eigene Idee Tucholkes zurück. Und er findet einen Auftraggeber, der ihn selbstständig arbeiten lässt - den Magistrat von Berlin. Dass der Grafiker anstelle einer traditionellen Geschichtsdarstellung ein artifizielles Kabinettstück, von ihm selbst "Anti-Mappe" bezeichnet, liefert, stört den Magistrat nicht. Er akzeptiert Tucholkes ironisierende Behandlung des Themas. Noch 1980 stellt Klaus Werner, Leiter der Ost-Berliner Galerie "Arkade" - einem der wichtigsten öffentlichen Orte für experimentelle Kunst in der DDR -, die "Negativbilder" zusammen mit Tucholkes "Preußischen Monstern" aus.

Tucholkes Porträts der preußischen Könige sind keine im klassischen Sinne, keine, die die Physiognomie der Dargestellten getreu wiedergeben. Stattdessen verwebt er in dadaistischer Manier Linien und Kurven, er bildet Symbole, Schmuckornamente, Objekte und Architekturdetails ab, gebraucht Lochstreifen und Schnittmusterbögen, Musikinstrumente und Ziffernblätter. Und immer wieder taucht Tucholkes Lieblingsmotiv auf: die Narrenschelle. Wer schließlich all die Elemente wie ein Puzzle zusammenfügt und zudem ein wenig in der brandenburgisch-preußischen Geschichte bewandert ist, der wird rasch erkennen, welcher der Könige gerade dargestellt ist.

So lässt sich jeder Monarch anhand bestimmter Attribute identifizieren. Das Gesicht des prachtbesessenen Regenten Friedrich I. setzt Tucholke aus Juwelen, edler Spitze, Metermaß und Schnittmusterbögen zusammen. Den Reichsapfel macht er zur Narrenschelle. Das Gesicht des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. fasst Tucholke in einen Kasernenhof, flankiert von einem Langen Kerl. Hausgiebel ähneln Grenadiermützen. Die Zacken der Krone bestehen aus dem Grundriss der Berliner Festungsmauer. Und abermals taucht die Schelle auf - als Auge.

Gleich drei Blätter widmet Tucholke Friedrich II. Mal zeigt er den Alten Fritz als Seiltänzer mit einer Flöte, die gleichsam eine Kanone sein könnte. Dann wieder als groblöchrigen Stein auf einer Skatkarte der Farbe Schellen. Und schließlich als riesiges Auge. Die Pupille - der Schwarze Adlerorden. Das obere Lid - Schloss Sanssouci. Um das Auge herum sind Käfige gruppiert, in die die Tafelrunde, Geld, Freunde, Musik und eine Kaffeebohne gesperrt sind. Nur einer macht sich davon: Aufklärer Voltaire flieht mit seinem Käfig und lässt an deren Ende eine Lunte brennen, die direkt in Friedrichs Auge sticht...

Es ist vor allem die Kombination aus Tucholkes faszinierender Bildsprache und beißenden Texten, die seine Preußen-Bilder so herausragend machen. Der stete Wechsel zwischen Schauen und Lesen ist ein Vergnügen und darüber hinaus äußerst lehrreich. Entlarvt doch Tucholke mit seinen künstlerischen Mitteln, dass hinter dem von der DDR-Regierung propagierten Bild von Preußens Glanz und Gloria eine mythenschöpfende Absicht steht - die eigene Politik zu legitimieren.

"Negativbilder. Grafik von Dieter Tucholke", bis 11.2.2018, Di-So 11-17 Uhr, Burg Beeskow, Frankfurter Str. 23, Tel. 03366 352710