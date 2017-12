Fast unsichtbar und immer uneigennützig

Thomas Pilz

Fürstenberg (GZ) Es gibt sie noch - die Unverdrossenen, die sich im Fürstenberger Seenland um andere Menschen kümmern, ohne aufs Geld zu gucken. Einige von ihnen ehrte die Stadt Fürstenberg am Mittwochabend in der Bornmühle - zum zehnten Mal inzwischen fand die Veranstaltung statt.

Rund 100 uneigennützig wirkende Einheimische konnte die Wasserstadt seit 2007 ehren. Dieser Umstand dürfte auch Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) am Mittwochabend durch den Kopf gegangen sein. Er merkte zur Begrüßung an, es sei mittlerweile klar, dass die Menschen, die sich über ihr Privatleben hinaus um die Gemeinschaft verdient machen, vergleichsweise rar gesät seien - aber ohne sie würde die Gesellschaft überhaupt nicht funktionieren.

In Gestalt von Christa Lüder zeichnete die Kommune eine Fürstenbergerin aus, die sich auf faszinierende Weise um den Schaffung eines Schulgartens an der Drei-Seen-Grundschule samt Betreuung der Kinder bemühe. Sogar Obstbäume seien nun gepflanzt worden, Birne, Zwetschge, Maulbeere und Feige. "Den Garten sollte man unbedingt einmal aus der Nähe betrachten, was und wie dort den Kindern Naturerleben beigebracht wird, ist sehr erfreulich", betonte der Bürgermeister, an seiner Seite die Vorsitzende des Stadtparlamentes, Ilona Friedrich (CDU).

Unter den Anwesenden befanden sich ihr Stellvertreter Lutz Wilke und Gregor Klos von der Allianz für Fürstenberg und Ortsteile sowie Manfred Saborowski (Die Linke) aus Altthymen.

Dort wird seit mehreren Jahren ein ähnlicher Garten mit Liebe und Hingabe geschaffen: Lieselotte Baertz ist für ihr Kräutergartenprojekt ebenfalls geehrt worden. Zumal dies in landschaftlicher Schönheit und auf einem Areal am Gemeindezentrum geschehe, das einer Idylle gleichkomme, warb Philipp für einen Ausflug nach Altthymen.

Bekannt wie ein bunter Hund dürfte der Bredereicher Feuerwehrmann Bernd Manzel sein, der von der Kommune am Mittwoch für seine Nachwuchsarbeit ausgezeichnet wurde. "Freiwillige Feuerwehr, das ist ein Ehrenamt, das hat schon eine Qualität für sich", sagte der Bürgermeister mit Blick auch auf den verheerenden Sturm vom 5. Oktober. Aber Manzel kümmere sich zudem um die Jugendwehr in Bredereiche, was außerordentlich wichtig sei. Für ihr seit Jahren unvermindertes Engagement im früheren Stadtchor und der daraus entstanden Singegemeinschaft wurde Claudia Börger geehrt. Philipp und auch Friedrich lenkten den Blick auf die vielen Nachmittage, die der Chor auch bei Senio-Vital die Alten erfreut, nicht zuletzt dank Claudia Börger.

Seit fünf Jahren leitet Christa Hofmann die Selbsthilfegruppe "Gesunde Senioren". Aktivitäten und Fitness im Alter, die der Vereinsamung vorbeugen, seien unverzichtbare Details im gesellschaftlichen Zusammenleben, wusste Philipp. Vor allem weil die Gesellschaft immer älter werde. Dazu trage im Übrigen auch Silke Tiede bei: Seit nunmehr zwei Jahren kümmert sie sich in der Alten Feuerwache, dem Domizil der Volkssolidarität, mit Elan und Freude um das Wohl ihrer zumeist älteren Gäste.

Sich um eine Perspektive für die Flüchtlinge, die mit der Flucht-Welle nach Fürstenberg gespült wurden, bemüht sich indes Beate Seiffert. Sie ist eine der Initiatorinnen der Bürgerinitiative "Willkommen in Fürstenberg". In der Aula der alten Grundschule sind ihre Adressaten vor allem weibliche Asylbewerber. Jochen Kühn wurde für sein Engagement in der Initiative "B 96 - raus!" geehrt. "Da müssen ja seit Jahren ganz dicke Bretter gebohrt werden", merkte der Bürgermeister an.

Stets fröhlich sein, dies sei ein Wert an sich, so Philipp anschließend. Aber Brigitte Görisch zeichne man für viele Leben rettende Blutspenden aus, "da sind viele, viele Liter zusammengekommen", freute sich Philipp. Schließlich wurde Hans-Georg Skodowski aus Großmenow geehrt. Der sei immer zur Stelle, wenn ein Helfer benötigt werde, zum Beispiel von der Feuerwehr. Aber auch im Hundesport engagiere er sich, so Philipp.