TuS 1896 hat einen neuen Vorsitzenden

Stefan Zwahr

Sachsenhausen (OGA) Detlef Rosenberg ist der neue Vorsitzende des TuS 1896 Sachsenhausen. Der 67-Jährige wurde am Donnerstagabend im Rahmen einer Mitgliederversammlung gewählt. Er tritt die Nachfolge von Andreas Kaufer an.

Dieser war nur ein knappes Jahr im Amt. "In dieser Zeit haben sich berufliche Veränderungen ergeben", begründet Rosenberg den Rückzug des bisherigen Amtsinhabers. Dieser müsse mit seiner Firma nun zusätzliche Aufgaben erfüllen. "Ihm hat das nötige Zeitkonto gefehlt, um sich beim TuS so einzubringen, wie er es wollte."

In den zurückliegenden Wochen suchte der Verein nach einer Lösung. "Wir haben mehrere aus unserer Sicht potenzielle Kandidaten angesprochen", berichtet Rosenberg. Bis auf Friedemann Humburg habe niemand eine Zusage gegeben. Der Pfarrer, der sich im September erfolglos um das Amt des Oranienburger Bürgermeisters beworben hatte, war bis vor einem Jahr Vorstandsmitglied - kündigte aber schnell an, nicht für den Chefposten kandidieren zu wollen. "Am Ende wurde ich überredet, in den nächsten zwei Jahren den Vorsitzenden zu machen", so Rosenberg, der bis 2016 drei Jahre lang Stellvertreter unter Harry Döde war. "Ich wollte danach eigentlich den Jüngeren den Vortritt lassen. Aber durch die Vakanz waren wir gezwungen, eine Lösung zu finden."

Bei seiner Zusage hätten ihn mehrere Sachen bewogen. "Ganz wichtig ist, dass es die Zustimmung meiner Frau gab. Der Vorsitz in einem Verein mit dieser Größenordnung ist mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden." Das sei auch für einen Rentner nicht leicht zu bewerkstelligen.

"Ein ganz wesentlicher Punkt war für mich aber auch die gute Arbeit, die im Vorstand im letzten Jahr geleistet wurde", betont der neue TuS-Vorsitzende. Mit Mike Wedel, Hauptamtsleiter der Stadt Oranienburg, würde es ein sehr kompetentes neues Mitglied als Schatzmeister geben. Und auch durch Stefan Lange und Thomas Ludwig sei viel Unterstützung gekommen.

Daher freut sich Detlef Rosenberg auf die anstehenden Aufgaben. Ziel sei es unter anderem, einen Investitionsplan zu erstellen, "wo die geplanten Maßnahmen aufgeschrieben und Prioritäten gesetzt werden". Wenngleich der Umbau des Sanitärtrakts weit fortgeschritten sei, würde es noch einiges zu tun geben. Auch am Zaun und der Kleinfeld-Flutlichtanlage müsse etwas gemacht werden. Und ein großes Ziel sei, im Nachwuchs auch B- und G-Junioren-Mannschaften stellen zu können, um dann in allen Altersklassen präsent zu sein. "Wir hoffen, dass wir so gut wie bisher mit der Stadt Oranienburg zusammenarbeiten werden", sagt Rosenberg.

Dieser ist seit 1957 Mitglied beim TuS 1896. "Dem Verein wurde ich nur untreu, als ich während des Studiums eine Gastspielgenehmigung hatte." Nun ist er Vorsitzender des Vereins, den jahrelang Vater Max Rosenberg führte. "Es würde ihn sicher freuen, dass ich gewissermaßen in seine Fußstapfen trete. Aber dennoch habe ich dieses Amt nie angestrebt."

Dem Vorstand gehört nun auch Heike Jähn. Sie ersetzt Elfi Niedzolka (ebenfalls Abteilung Gymnastik), die nach Hamm gezogen ist.