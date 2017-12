14 Päckchen für ein Waisenhaus in Tansania

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Sage und schreibe 16 Euro kostet der Versand eines Päckchens von Bad Freienwalde nach Tansania. Doch der stolze Paketdienst-Preis brachte die Mitarbeiter, die Bewohner des Stephanus-Seniorenzentrums und des betreuten Wohnens, den Kirchenverein Harnekop und die Stephanus-Hospizgruppe mit deren Leiter Matthias Kleschewski nicht davon ab, dem Aufruf von Doris Brieger zu folgen. Die Leiterin des Seniorenzentrums war es nämlich, die zu Spenden für ein Waisenhaus in Tansania aufgerufen hatte.

Die Resonanz war groß. Gespendet wurden Spielsachen, Süßigkeiten, Verbandsmaterial und Pflegemittel sowie Geld. Dafür sagt Sandra Glauer allen ein großes Dankeschön. Die junge Frau arbeitet als Ergotherapeutin im Heim und konnte am Donnerstag 14 Päckchen mit den Gaben füllen. "Wir haben uns für Schuhkartons entschieden, weil diese wohl nicht so schnell geöffnet werden und die Empfänger auch erreichen", so Sandra Glauer.

Die Spendenaktion ist zum ersten Mal durchgeführt worden. "Wir wollen diese fortsetzen", kündigte Sandra Glauer an.