Polizeibericht Schwedt vom 08.12.2017

MOZ

Uckermark (MOZ) Mazda Hilux gestohlen

Schwedt. Einen Mazda Hilux im Wert von rund 25 000 Euro haben Autodiebe in Schwedt gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen SDT-HI 300 verschwand von seinem Abstellplatz im Thomas-Müntzer-Ring. Der Diebstahl wurde am Mittwoch angezeigt.

Einbrecher nehmen Fernseher mit

Angermünde. Einen Fernseher und einen Receiver haben Einbrecher aus einer Gartenlaube in der Anlage Erlenhain in Angermünde gestohlen. Um ins Laubeninnere zu gelangen, hatten sie eine Fensterscheibe zerstört.

Frau bei Unfall verletzt

Boitzenburg. Bei einem Unfall in der Templiner Straße in Boitzenburg ist am Donnerstagvormittag eine 44 Jahre alte Frau verletzt worden. Sie war mit ihrem Toyota an der Ecke Wichmannsdorfer Straße mit einem Fiat kollidiert. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Polizist tötet schwer verletztes Reh

Haßleben. Ein schwerverletztes Reh ist nach einem Wildunfall auf der B 109 von einem Polizisten von seinem Leiden erlöst worden. Das Tier war kurz hinter Haßleben mit einem Opel Corsa kollidiert. Das Auto musste abgeschleppt werden.