Polizeiorchester erspielt mehr als 2000 Euro

Eckhard Handke

Neuruppin (RA) Zum inzwischen sechsten Mal hatten die Stadt Neuruppin und die Polizeidirektion Nord für Mittwochabend zum Benefizkonzert des brandenburgischen Polizeiorchesters eingeladen - und etwa 500 Zuhörer waren in die Pfarrkirche gekommen. Das Publikum war - wie schon in den Vorjahren - bunt gemischt.

Eintritt musste niemand zahlen. Die Veranstalter baten lediglich darum, für einen guten Zweck zu spenden. In diesem Jahr waren das der Martin-Heinze-Fonds und der Weiße Ring. Bernd Halle, der bisherige Leiter der Polizeidirektion Nord, erinnerte bei seiner Begrüßungsansprache auch an einen in diesem Jahr auf tragische Weise im Dienst umgekommenen Polizisten.

Gespendet wurden insgesamt 2380 Euro. Davon bekommen beide Organisationen die Hälfte - also jeweils 1190 Euro, die heute beziehungsweise am 11. Dezember übergeben werden sollen. Im Vorfeld hatte Polizeichef Halle bereits ungeahnte Qualitäten offenbart: als Gedicht-Rezitator. "Weit vor meiner Zeit bei der Polizei, war ich ein Musterknabe", ließ Bernd Halle schmunzelnd das Publikum wissen und trug ganz ohne Zettel das Gedicht "Musterknabe" vor.

Konzerte des Landespolizeiorchesters haben stets einen hohen unterhalterischen Wert. Neben klassischer deutscher und englischer Weihnachtsmusik ließ Orchester-Chef Christian Köhler seine Musiker in Uniform auch den Titel "Der Glöckner von Notre-Dame" spielen. Und die Solisten Scott Reynolds und Andreas Jehmlich überzeugten mit ihren Piccolo-Trompeten beim Konzert für zwei Trompeten und Orchester.

Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) überreichte zum Auftakt des Benefizkonzertes an Bernd Halle, der bald in Rente geht, eine Fontanefigur und übergab auch dessen Frau einen Blumenstrauß. Landrat Ralf Reinhardt (SPD) hatte ebenfalls ein Präsent für den Polizeichef dabei, eine Flasche Wein, und dankte Halle für seine erfolgreiche Arbeit. Nach einer zünftigen musikalischen "Schlittenfahrt in den Alpen" von Alfred Bösendorfer schickte Orchester-Chef Christian Köhler sein Orchester und das Publikum in die Pause. Danach standen Lieder wie "Swinging Christmas", "Oh Holy Night", "Imagine", "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "A Fireside Christmas" auf dem Programm.