Polizeibericht Eberswalde vom 08.12.2017

MOZ

Eberswalde (MOZ) Drei Verletzte nach Autokollision

Panketal. Bei einem Unfall in der Rudolf-Breitscheid-Straße/Ecke Zillertaler Straße sind am Mittwoch gegen 16 Uhr drei Insassen eines Kia verletzt worden, einer davon schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 48 Jahre alte Fahrerin eines Ford beim Queren der Zillertaler Straße den Kia übersehen. Es kam zur Kollision. Der Blechschaden liegt bei rund 14 000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Einbrecher nehmen Werkzeug mit

Bernau. Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in der Fritz-Heckert-Straße aus einem Kleintransporter Werkzeug gestohlen. Zuvor hatten sie die Fahrertürscheibe des vor einem Firmengebäude abgestellten Wagens eingeschlagen. In dem Haus, in das sie anschließend eindrangen, griffen sie sich Elektrowerkzeuge und Lebensmittel.

Wildschwein verendet nach Doppel-Kollision

Eichhorst. Gleich zwei Autos hat ein Wildschwein am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, auf der Straße Am Spring kurz hinter Eichhorst gerammt. Das Tier verendete nach dem Unfall, die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Geld und Schmuck verschwunden

Ladeburg. Uhren, Schmuck und Bargeld haben Einbrecher in einem Einfamilienhaus in Ladeburg erbeutet. Sie war am Mittwoch in das Haus eingedrungen.