Polizeibericht Strausberg vom 08.12.2017

Strausberg (MOZ) Unfall mit einem Rollstuhlfahrer

Strausberg. Weil er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, hat sich ein Rollstuhlfahrer am Donnerstag gegen 8 Uhr verletzt. Er verließ die Straßenbahn an der Endhaltestelle Vorstadt über eine Rampe und fuhr in die Scheibe eines Wartehäuschens, wo sich der 64-Jährige Schnittwunden zufügte.

Rentner erkannte Betrug

Müncheberg. Nicht ins Bockshorn jagen ließ sich Mittwochnachmittag ein 85-jähriger Rentner. Er erhielt den Anruf einer Sicherheitszentrale aus Berlin. Man teilte ihm mit, dass er eine fünfstellige Geldsumme gewonnen habe. Für deren Auszahlung müsse er nur noch die Sicherheitsmitarbeiter bezahlen, die auf sein Geld achten würden. Der „glückliche Gewinner“ ließ sich nicht darauf ein.

Einbrecher im Eigenheim

Petershagen-Eggersdorf. Einbrecher sind am Nikolaustag in ein Einfamilienhaus in der Barnimstraße eingebrochen. Sie stahlen u. a. Bargeld.

Motorradteile gefunden

Strausberg. In einem Waldstück zwischen Strausberg und Gielsdorf wurden Teile eines Triumph-Motorrades – Motorblock, Rahmen, Endschalldämpfer – gefunden. Die Identifikationsnummer am Motorblock ist entfernt worden.