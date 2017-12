Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 08.12.2017

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Gestohlener Mercedes gestoppt

Beamte von Landes- und Bundespolizei haben bei einer Streife am Mittwoch gegen 21 Uhr an der Autobahn-Anschlussstelle Müllrose einen Mercedes-Transporter gestoppt. Der Fahrer stieg aus und versuchte zu flüchten, konnte aber kurze Zeit später gestellt werden. Der 37-Jährige hatte weder Fahrerlaubnis noch einen Eigentumsnachweis für das Auto. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug in der Nacht zuvor in Ronnenberg gestohlen worden war. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Jugendliche beschädigen Scheibe

In Eisenhüttenstadt haben am Donnerstag gegen 1.40 Uhr vier Jugendliche eine Scheibe eines Einkaufsmarktes an der Diehloer Straße beschädigt und einen Schaden von 500 Euro verursacht. Nach Hinweis eines Zeugen stellten Polizisten die vier 16-Jährigen in der Nähe. Sie wurden nach ersten Ermittlungen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Unbekannte nehmen Honda mit

In der Nacht zu Mittwoch ist im Thoma-Müntzer-Hof ein Pkw der Marke Honda gestohlen worden. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet. Es soll einen Wert von etwa 13 000 Euro haben.

Geblitzt wird heute unter anderem an der Friedrich-Hegel-Straße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße.

Blitzer