Polizeibericht Neuruppin vom 08.12.2017

Christian Schoenberg

Neuruppin (MOZ) Geständnis nach Schüssen

Wittstock/Lellichow (RA) Bei der Polizei in Wittstock hat sich am Mittwochabend jener Mann gemeldet, der einen Tag zuvor in Lellichow aus seinem Auto heraus geschossen hatte. Eine Hotelmitarbeiterin hatte den Knall gehört, eine Hülse gefunden und die Polizei alarmiert (RA berichtete). Der 26-Jährige gab die Schreckschusswaffe mit pyrotechnischer Munition ab. Er habe nicht gewusst, dass ihr Besitz genehmigungspflichtig ist und sie in Lellichow nur ausprobieren wollen.

Nach Unfall mehr als zwei Stunden gesperrt

Herzsprung (RA) Ein 48-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag gegen 3.10 Uhr mit seinem Lkw von der Autobahn abgekommen. Zwischen Neuruppin und Herzsprung geriet er von der Fahrbahn. Dabei überschlug er sich. Ein nachfolgender Lkw wich aus und rammte die Mittelschutzplanken. Beide Fahrer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Schaden liegt bei 20 000 Euro. Die Autobahn in Richtung Hamburg war bis 5.30 Uhr voll gesperrt.

Bierlaster auf Abwegen

Heiligengrabe (RA) Ein mit 25 Tonnen Bier beladener Lkw ist am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 189 zwischen Heiligengrabe und Wittstock von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug geriet auf den rechten Streifen neben der Fahrbahn und kam erst nach etwa 20 Metern auf dem straßenbegleitenden Radweg zum Stehen. Es wurde niemand verletzt. Zum Bergen des Lkw musste die B 189 im Zeitraum von 16.30 bis 18.30 Uhr voll gesperrt werden.