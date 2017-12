Katzen auf dem Campus

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt/Neuzelle (MOZ) Herumstreunende Katzen sind keine Seltenheit in Eisenhüttenstadt und den umliegenden Gemeinden. Seit einigen Jahren schon bevölkern Samtpfoten auch den Schulcampus in Neuzelle. Das Tierheim am See will sich der Tiere nun annehmen und diese auch kastrieren lassen. Dazu ist Hilfe nötig.

"Wir bekommen immer wieder Anrufe aus Neuzelle wegen der Katzen auf dem dortigen Campusgelände", berichtet Jana Feister, Inhaberin vom Tierheim am See, das zwischen Eisenhüttenstadt und Vogelsang zu finden ist. Schon seit Jahren würden dort streunende Katzen leben. Sie würden gefüttert, fühlen sich wohl und kommen so immer wieder. Teilweise seien dort bis zu 20 Tiere gezählt worden, weiß Jana Feister. "Jetzt sind es um die acht Katzen." Darunter auch etwa drei Monate alte Jungtiere. "Eine der Katzen wurde bereits angefahren. Die haben wir mit einer Hüftverletzung bei uns aufgenommen und auch vermittelt", erzählt die Tierheim-Inhaberin.

Sie möchte unbedingt etwas für die Tiere auf dem Neuzeller Campus tun. "Es wird jetzt kalt, da können Katzen auch mal erfrieren oder verhungern", befürchtet sie. Hinzu komme, die Samtpfoten vermehren sich eben immer weiter, solange sie nicht kastriert seien. Einige der Tiere sind nicht mal scheu, haben sich bereits an Menschen gewöhnt. "Sie kommen auch zu einem und schleichen um die Beine herum." Dennoch sei das kein Zustand. Zumal die Gefahr bestehe, dass die Katzen Parasiten übertragen oder aber an Katzenschnupfen erkranken und jämmerlich zugrunde gehen.

Auch in Eisenhüttenstadt gibt es viele Streuner, die wahrscheinlich nur überleben, weil sie von Katzenfreunden gefüttert und umsorgt werden. Hier und da geht das Kümmern so weit, dass kranke Tiere zum Arzt gebracht werden - auf eigene Kosten.

Jana Feister möchte nun die Campus-Katzen einfangen, kastrieren lassen und an Tierfreunde vermitteln. Das klingt zwar leicht, aber es kostet eben auch eine Menge Geld. Für die Kastration eines weiblichen Tieres muss man ihr zufolge 100 Euro auf den Tisch legen, für männliche Tiere sind es 80 Euro. Hinzu kommen Impfungen und andere Untersuchungen, insgesamt ist man für ein Tier somit schnell bei 200 Euro - wenn es nicht krank ist. Keine geringe Summe also.

Aus diesem Grund hat die Tierheim-Chefin im aktuellen Fall Hilfe beim Amt ersucht. Doch die sei abgelehnt worden, mit dem Hinweis, dass sich unter den Katzen auf dem Campus-Gelände schließlich auch Privattiere befinden könnten. "Das ist aber nicht der Fall", versichert Jana Feister. Die Tiere seien über einen längeren Zeitraum beobachtet worden und es habe sich immer um dieselben gehandelt. Nun soll ein Spendenaufruf für die Campus-Katzen gestartet werden.

Die Inhaberin des Tierheims empfiehlt übrigens, dass alle Katzenbesitzer ihre eigenen Lieblinge chippen lassen sollten. "Das dauert nicht lange und es kostet einmalig etwa 30 Euro", betont sie. So ein Chip, der unter die Haut kommt, könnte nämlich auch dabei helfen, die Besitzer von entlaufenene Tieren wiederzufinden. Allein im laufenden Jahr habe das Tierheim etwa 300 Katzen aufgenommen. Viele von denen haben sicherlich ein Zuhause in Eisenhüttenstadt oder Umgebung, doch gemeldet habe sich niemand bei ihr.

Für zwei dieser Tiere habe sie finanzielle Hilfe bekommen - einmal aus der Stadt Eisenhüttenstadt und das andere mal aus Neuzelle. Ansonsten bleibt das Tierheim gerade bei streunenden Katzen auf den Kosten sitzen. Ohne Spenden ginge da gar nichts. "Wir verdienen nichts daran, wenn wir streunende Katzen einfangen und mitnehmen", versichert Jana Feister. Doch genau das würden viele vermuten.

