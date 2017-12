Jens Sell

Strausberg (MOZ) Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember gibt es bei der S-Bahn diverse Änderungen. So beginnt und endet die S 5 neuerdings in Westkreuz. Dabei verkehrt sie zwischen Westkreuz und Mahlsdorf/Hoppegarten alle zehn Minuten, weiter nach Strausberg-Nord alle 20 Minuten. Die S 5 fährt auf der gesamten Linie künftig in beide Richtungen jeweils fünf Minuten früher.

Die Strausberger Eisenbahn GmbH und die mobus GmbH passen ihre Fahrpläne entsprechend an. So fährt die Tram-Linie 89 dann jeweils fünf Minuten früher ab Lustgarten und ab S-Bahnhof Strausberg. Auch die Buslinien fahren ab Sonntag anders als bisher.