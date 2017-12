Honigsenf und Sauerkirsch-Ketchup

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der Verein Tourismus-Marketing Schlaubetal bietet in der Vorweihnachtszeit im Haus des Gastes regionale Produkte als besondere Geschenk-Ideen an. Neu sind unter anderem Honig aus Grunow-Dammendorf und Feinkostspezialitäten in besonders ansprechenden Verpackungen.

Feinkostspezialitäten, Kunstgewerbe und andere Produkte aus der Region zwischen Oder und Spree gehören schon seit Jahren zum Angebot des Müllroser Vereins Tourismus-Marketing Schlaubetal (TMS) für Besucher und Einheimische. Jetzt in der Vorweihnachtszeit lohne es sich aber ganz besonders, der Tourist-Information im Haus des Gastes in Müllrose, wo der Verein seine Dienstleistungen und Produkte anbietet, einen Besuch abzustatten, sagt Constanze Mikeska, Vorstand des TMS. "Wir bieten jetzt vor allem verschiedene Geschenk-Ideen für das Weihnachtsfest an", sagt sie. Und: "Wirklich alles ist in unserer Region zwischen Neuzelle und Reitwein hergestellt worden."

Schon in der Adventszeit können verschiedene Keramiken und Baumschmuck Freude bereiten. Dazu gehört beispielsweise handgemachten Keramik aus der Werkstatt der Müllroserin Rona Grünauer. Sie hat in "Ronas Töpferbude" - unter diesem Namen ist ihre Werkstatt in der Region bekannt - Engel, verschiedene sehr schöne Sterne, eine große Windlichtkugel und andere Dinge, die Haus und Wohnung schmücken können, hergestellt. Angeboten werden weiterhin Keramiksterne aus Neuzelle und Baumbehang aus Bienenwachs. Und die Besucher können in der Tourist-Information auch sehen, wie die Artikel an einem Baum wirken - sie hängen dort nämlich an einem Weihnachtsbaum.

Dreimal pro Jahr passt der TMS sein Angebot an die entsprechende Zeit des Jahres an. Und da in der Vorweihnachtszeit fast jeder Mensch auf der Suche nach Geschenken ist, "haben wir jetzt natürlich Geschenk-Ideen im Sortiment", sagt Constanze Mikeska. Sie empfiehlt als besonderes Geschenk zum Beispiel die Feinkostspezialitäten von "Rüdis Speisekammer" aus Frankfurt, die neu in Müllrose zu finden sind. Das sind Brotaufstriche, Ketschups, Chutneys (eine Art dicke Soße mit Fruchtstücken) und sogar selbst gemachter Senf. Sauerkirsch-Ketschup ist darunter, Honigsenf und Rosmarin-Apfel-Senf. Diese schmecken nicht nur gut, sondern sind vor allem auch sehr schön verpackt: in kleinen Gläschen, die hübsche Siegel tragen. "Alles ist liebevoll in Handarbeit und mit viel Aufwand verpackt", betont Constanze Mikeska, "das sind schon vom Äußeren her wirklich schöne kleine Geschenke."

Neu im Angebot ist auch Honig aus Grunow-Dammendorf, von der Imkerei Sureck. "Wir sind sehr froh, dass wir jetzt wieder Produkte eines heimischen Imkers anbieten können", freut sich Constanze Mikeska. Ebenfalls zum ersten Mal verkauft der Verein Brotaufstriche von einer Herstellerin aus Manschnow, die - da ist der Name geradezu Programm - Ramona Streich heißt. Aufstriche aus Quitten und die Sorte Apfel-Zimt sind nur zwei Beispiele von mehreren.

In Müllrose vertreten ist auch der Holunderkönig aus Groß Muckrow. Mit bürgerlichem Namen heißt er Reinhard König und scheint eine besondere Vorliebe für Holunder zu haben. Wer seine Holunder-Limonade trinkt, der genießt nicht nur etwas sehr Leckeres, sondern darf sich auch in der Vorstellung wähnen, etwas sehr Gesundes zu sich zu nehmen. Reinhard König macht aus Holunder aber auch Sirup, Saft, Chutneys und sogar Sekt - all das gibt es im Haus des Gastes in Müllrose zu kaufen.

Es ist schwer möglich, alle Geschenk-Ideen aufzuzählen. Gut bekannt sind die Wiesenkeramik aus Reitwein, die Liköre und Obstbrände aus Rießen und der Kunstkalender "Zwischen Oder und Spree" aus dem Schlaubetal-Verlag Kühl in Müllrose. Geöffnet ist die Tourist-Information montags bis freitags von 10 bis 16, sonnabends von 10 bis 14 Uhr.