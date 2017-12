Laub und Sturmschäden beseitigt

Sonja Jenning

Kliestow (MOZ) Rund 25 Kliestower beteiligten sich am Sonnabend am Herbstputz im örtlichen Gutspark. Dafür stellte die ortsansässige Firma Agrokli einen Radlader zur Verfügung. Aufgerufen hatte der Heimatverein, der sich in einer Pflegevereinbarung mit der Stadt dazu verpflichtet hat, Teile des Parks zu mähen, die Gräben zu säubern sowie den Weg von der Berliner Chaussee bis zum ehemaligen Bahndamm zu reinigen. In diesem Jahr mussten zudem noch Sturmschäden beseitigt werden. "Wir möchten, dass die Frankfurter Bevölkerung unseren Park als Erholungsort erlebt", sagt Roland Peter aus dem Vereinsvorstand..