Deutscher Sinn für Vielfalt

Uwe Stiehler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Andere Länder, total andere Sitten: In Basel beginnt die Fasnacht - dort unbedingt ohne "t" nach dem "s" - immer mit totaler Verdunklung. Um vier Uhr früh wird beim "Morgestraich" die städtische Beleuchtung abgeschaltet. Dafür bringen bunte Laternen etwas Licht in die Nacht. Und wenn es hell wird, versammeln sich maskierte Gestalten, die wie Rieseninsekten aussehen, zu großen Umzügen. Dieses Spektakel ist jetzt immaterielles Weltkulturerbe. Weil es in seiner Bizarrheit so beständig ist und das Zusammensein fördert.

So wie das kommunikative Handwerk neapolitanischer Pizzabäcker. Denn die Meister machen nicht nur vor, wie man ballettartig Teig herumwirbelt. Sie geben von Generation zu Generation alte Geschichten und Lieder weiter. Sie sind Kulturvermittler und -bewahrer.

So ähnlich wie die deutschen Orgelbauer, diese Hüter der Vielfalt. Sie helfen, eine Orgellandschaft zu erhalten, in der sich diese Instrumente in Klang und Bau überall unterscheiden. Der Unesco-Eintrag ist sozusagen eine Auszeichnung dafür, dass es Deutschland über Jahrhunderte ausgehalten und gepflegt hat, dass es sich überall ein bisschen anders anhört. Der Eintrag ist nun Verpflichtung, dass wir uns nicht nur um unsere Orgeln, sondern auch um den Sinn für Vielfalt sorgen.