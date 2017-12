Ein Flügelflitzer für Union

Matthias Haack

(MZV) Das Handballteam des SV Union Neuruppin bekommt Verstärkung. Inmitten der Saison schließt sich Katharina Bremer dem souverän führenden Tabellenersten der Kreisunion an. Sportredakteur Matthias Haack sprach mit der 19-Jährigen, die bei der TSG Liebenwalde ausgebildet wurde und für Hermsdorf/Waidmannslust in der vierten Liga den Flügel besetzte.

Frau Bremer, hängt Ihr Wechsel aus Hermsdorf zum SV Union mit dem Beginn der Ausbildung in Lindow zusammen?

Nicht direkt. Im September begann meine Ausbildung an der Beruflichen Schule zur Erzieherin im Sportprofil. Sie dauert drei Jahre. Meine beste Freundin Jasmin ist ja auch schon hier. Voriges Jahr sind wir mit Hermsdorf in die Verbandsliga abgestiegen und dann hat sich ganz viel verändert. Meine komplette Mannschaft ist gewechselt, darunter Sabina Winkel und Josenna Beutler, mit denen ich aus Liebenwalde gekommen war. Beide sind nun beim Oranienburger HC, als Zweitplatzierter recht erfolgreich als Aufsteiger zur Brandenburgliga. Ich stand nur noch mit zwei Ehemaligen aus der Ostsee-Spree-Liga auf der Platte, die zweite Mannschaft ist zur ersten geworden. Wir haben oft verloren, aber daran liegt es nicht.

Woran denn?

(atmet tief durch): Handball ist ein Mannschaftssport. Aber wenn kein Team auf der Platte steht, dann werde ich nicht glücklich. Ich habe mir dann gedacht, dass ich mit dem Handball ein bisschen kürzer trete, gehe nach Neuruppin und freue mich auf eine entspannte Saison, vielleicht auch darüber hinaus, also während meiner Ausbildung in Lindow. Ganz klar formuliert: Mein Fokus liegt auf der beruflichen Zukunft.

Wie kam es zum Kontakt zum SV Union?

Der ist schon lange da, wieder über Jasmin. Wir haben in Liebenwalde zusammengespielt. Sie ist damals umgezogen nach Rheinsberg und suchte einen neuen Verein in der näheren Region. Ich war dann manchmal dabei, wenn sie mit Union gespielt hat. Weil wir Handballer sind, kommen wir natürlich auch mit dem Trainer ins Quatschen. Zu dieser Zeit war ich ja recht unglücklich, hatte mir auch den SV Eichstädt angesehen, mich aber fürs Bleiben in Hermsdorf entschieden - sozusagen die letzte Chance. Nun jedoch ist genug: Ich habe am vorigen Sonntag das letzte Mal für Hermsdorf gespielt.

Und sind wann für Union spielberechtigt?

Ab 26. Dezember. Ich verpasse demnach ein Spiel, mein erster Einsatz ist dann Ende Januar.

Fühlen Sie sich schon integriert im Neuruppiner Team?

Dass ich wirklich zu Union komme, stand ja erst Ende November fest. Ich war erst einmal beim Training, fühle mich gut aufgenommen von den Mädels, aber von einer Integration zu sprechen, ist zu früh.

Sportlich soll es wohin für Union gehen?

Aufstieg. Diese Mannschaft hat in der Kreisunion nichts zu suchen. Meine Ambitionen sind zum einen zu gewinnen und zum anderen, weiter zu kommen. Ich denke, ich war schon weiter, habe aber sportlich durch einen dreimonatigen Aufenthalt in Südafrika abgebaut. Ich habe mich zurück entwickelt, will mich jetzt fangen und mittelfristig das Niveau erreichen, das ich mal hatte.

Und Sie können dann der Mannschaft auf welcher Position helfen?

Außen, bevorzugt links. Ich kann aber auch rechts. Auch als Rechtshänder kann man von rechts etwas reißen.

Wo liegen Ihre Stärken?

(Hm): Ich laufe gern Konter, bin lange in der Luft und gucke mir den Torwart aus, entscheide erst dann, wie ich werfe. Erst nach dem Absprung fällt die Entscheidung für eine Ecke.

Demnach sind Sie für den Siebenmeterpunkt prädestiniert?

Ja. In der Ostsee-Spree-Liga hatte ich vom Trainer die Chance bekommen, gegen Rostock zu werfen. Zwei von drei gingen rein. Ich war schon ein wenig stolz, im Team Nummer zwei oder drei der Siebenmeter-Werfer zu sein. Es kam aber später zu einem Siebenmeter-Trauma. Im Moment dürfen erst alle anderen, wenn sie sich trauen. Treffen sie nicht, dann gehe ich ran.

Was meinen Sie mit Trauma?

Wenn ein Wurf zwei Meter übers Tor gesetzt wird, weil ich zu aufgeregt bin, ist das schon mies. Aber ich weiß ja, dass ich gut werfen kann.

Welches sind die schöneren Tore - von außen oder von der Linie?

(Wie aus der Pistole geschossen:) Von außen. (Überlegt etwas:) Wenn sie schön getroffen sind.

Sind Sie gedanklich bei der Frauen-Weltmeisterschaft im eigenen Land? Schauen Sie sich vielleicht eine Partie an?

Es interessiert mich schon. (Pause, schmunzelt): Es klingt zwar blöd für eine Handballerin, aber: Spielen unsere "Bad Boys", gucke ich das lieber als Frauenhandball. Ein WM-Spiel live zu sehen, habe ich gar nicht Erwägung gezogen. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen nebenbei ein wenig arbeiten und Geld verdienen kann, um meine Eltern etwas zu entlasten. Mein Fokus liegt auf meiner Ausbildung, dann wieder Fuß fassen im Handball und mich beim SV Union integrieren.