Eine Schwerverletzte bei Laubenbrand

Schwedt (MOZ) Beim Brand einer Laube in der Gartensparte Fuchsgrund in Vierraden ist am Donnerstagabend eine Frau schwer verletzt worden, eine zweite erlitt einen Schock. Die Gartenlaube brannte bis auf die Grundmauern nieder. Bei der Verletzten soll es sich um eine Frau aus Schwedt gehandelt haben, die sich mit ihrer Freundin in der Laube aufgehalten hatte. Ihnen soll es gelungen sein, sich noch selbst aus dem brennenden Gebäude zu befreien. Die Feuerwehr löschte den Brand bis in die Abendstunden. Im Einsatz waren die Löschzüge 1 und 2 sowie die Feuerwehren aus Vierraden und Gatow.

Die schnelle Reaktion der Feuerwehrleute und des medizinischen Rettungsteams hat wahrscheinlich verhindert, dass Schlimmeres passiert ist, hieß es am Donnerstagabend.Die erste Alarmmeldung, so berichtete Einsatzleiter Torsten Godau, sprach von unklarer Rauchentwicklung. Schnell folgte die Präzisierung "großer Brand". Als die ersten Feuerwehrleute am Brandort anrückten, brannte die Laube lichterloh. Zur Unterstützung rückten insgesamt zehn Feuerwehrfahrzeuge, einschließlich Tanklöschfahrzeuge und Wassertanker aus. Als die Löscharbeiten beendet waren, standen nur noch verkohlten Gebäudeständer und Wandreste. Alles andere war ein Raub der Flammen.

Die Ursache des Brandes war am Donnerstag noch unklar. Spekuliert worden war vor Ort, dass möglicherweise eine Gasflasche explodiert sein könnte. Kriminaltechniker sollen nach Auskunft der Polizei am Freitag den Brandort untersuchen. Nach dem Ende der Löscharbeiten in den Abendstunden sperrte die Polizei die Parzelle ab.

Die Kleingartensparte ist 1975 vom damaligen Vierradener Bürgermeister Chomek und Bodo Hildebrand gegründet wurden. 1978 wurde die Anlage auf 42 Gärten erweitert. 1981 noch einmal um 16 Parzellen auf die jetzige Spartengröße von fast 60 Gärten.

Der heutige Spartenvorsitzenden Joachim Regenberg sagte vor Ort: "Ich bin fassungslos angesichts dieses Unglücks und hoffe, den Betroffenen geht es bald wieder besser. Seit ich Vorsitzender der Sparte bin, seit 2007, hatte es hier noch nicht gebrannt."